https://sputnikarabic.ae/20220910/الآثار-المصرية-تكشف-أصل-كلمة-الجبن-الأبيض-لدى-المصريين-القدماء-1067555993.html
الآثار المصرية تكشف أصل كلمة "الجبن الأبيض" لدى المصريين القدماء
الآثار المصرية تكشف أصل كلمة "الجبن الأبيض" لدى المصريين القدماء
كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية عن أصل كلمة "الجبن الأبيض" لدى المصريين القدماء، وذلك بعد توصلها لاكتشاف، اليوم السبت، في منطقة سقارة في محافظة الجيزة. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T14:27+0000
2022-09-10T14:27+0000
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وأعلنت في بيان لها أن اكتشاف بعثة تابعة لها لأواني فخارية أثرية، مكتوب عليها كتابات باللغة المصرية القديمة في صورة خطوط ديموطيقية، وكان بداخلها مجموعة من قوالب من الجبن الأبيض، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.ويرجح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور مصطفى وزيري، أن تعود تلك الأواني الأثرية إلى العصر المتأخر في الفترة الزمنية للأسرة 26 و27.وكشف وزيري في تلك المناسبة أن "المصري القديم كان يطلق على الجبن الأبيض اسم "حرم"، والتي تغيرت خلال العصور القبطية إلى كلمة "حلوم"، ثم أصبحت تعرف الآن باسم "الجبن الحلوم".وتابع مصطفى وزيري أنه "مازال هناك مجموعة أخرى من الأواني مازالت مغلقة تماما، وسوف تقوم البعثة بفتحها خلال الفترة القليلة القادمة لمعرفة ما تحويه بداخلها من أسرار، كما سيتم استكمال أعمال الحفائر للكشف عن المزيد من كنوز هذه المنطقة".
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مصر, أخبار مصر الآن, ثقافة, مجتمع
مصر, أخبار مصر الآن, ثقافة, مجتمع
الآثار المصرية تكشف أصل كلمة "الجبن الأبيض" لدى المصريين القدماء
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كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية عن أصل كلمة "الجبن الأبيض" لدى المصريين القدماء، وذلك بعد توصلها لاكتشاف، اليوم السبت، في منطقة سقارة في محافظة الجيزة.
وأعلنت في بيان لها أن اكتشاف بعثة تابعة لها لأواني فخارية أثرية، مكتوب عليها كتابات باللغة المصرية القديمة في صورة خطوط ديموطيقية، وكان بداخلها مجموعة من قوالب من الجبن الأبيض، وفقا لصحيفة
"الشروق" المصرية.
ويرجح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور مصطفى وزيري، أن تعود تلك الأواني الأثرية إلى العصر المتأخر في الفترة الزمنية للأسرة 26 و27.
وكشف وزيري في تلك المناسبة أن "المصري القديم كان يطلق على الجبن الأبيض اسم "حرم"، والتي تغيرت خلال العصور القبطية إلى كلمة "حلوم"، ثم أصبحت تعرف الآن باسم "الجبن الحلوم".
وتابع مصطفى وزيري أنه "مازال هناك مجموعة أخرى من الأواني مازالت مغلقة تماما، وسوف تقوم البعثة بفتحها خلال الفترة القليلة القادمة لمعرفة ما تحويه بداخلها من أسرار، كما سيتم استكمال أعمال الحفائر للكشف عن المزيد من كنوز هذه المنطقة".