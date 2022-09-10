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https://sputnikarabic.ae/20220910/الأسر-والشركات-الإيطالية-تخسر-نحو-84-مليار-دولار-بسبب-ارتفاع-أسعار-الكهرباء-1067549824.html
الأسر والشركات الإيطالية تخسر نحو 84 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء
الأسر والشركات الإيطالية تخسر نحو 84 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء
كشفت دراسة أجراها الاتحاد العام للحرفيين الإيطاليين، اليوم السبت، أن المنازل والشركات الإيطالية ستخسر 82.6 مليار يورو بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T11:46+0000
2022-09-10T11:46+0000
العالم
إيطاليا
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ووفقا للاتحاد، تصف الدراسة الوضع الحالي دون مراعاة حزم الدعم الحكومية السابقة للاقتصاد، والتي خصصت نحو 52 مليار دولار لمكافحة أزمة الطاقة.وقال الاتحاد أيضا إنه لمواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة، يجب على الحكومة من الناحية النظرية تمرير 83.8 مليار دولار حزمة الإغاثة.وتقول الدراسة: "سينخفض هذا الرقم المخيف مع إصدار مرسوم جديد الأسبوع المقبل، والذي، مع ذلك، سيخصص فقط 12 إلى 13 مليار [يورو]. وبالنظر إلى جدية اللحظة، يعتقد الاتحاد أن زيادة الميزانية الجديدة من 15 إلى 20 ينبغي اعتماد مليار [يورو]".وأعلن مجلس الوزراء الإيطالي، الخميس، عن حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية للشعب والشركات الإيطالية، والتي ستشمل ما لا يقل عن 6.2 مليار دولار لإجراءات معالجة أزمة الطاقة.
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العالم, إيطاليا
العالم, إيطاليا

الأسر والشركات الإيطالية تخسر نحو 84 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء

11:46 GMT 10.09.2022
© AP Photo / Luca Brunoطوابير لتعبئة البنزين في ميلانو، إيطاليا 10 مارس 2022
طوابير لتعبئة البنزين في ميلانو، إيطاليا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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كشفت دراسة أجراها الاتحاد العام للحرفيين الإيطاليين، اليوم السبت، أن المنازل والشركات الإيطالية ستخسر 82.6 مليار يورو بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.
ووفقا للاتحاد، تصف الدراسة الوضع الحالي دون مراعاة حزم الدعم الحكومية السابقة للاقتصاد، والتي خصصت نحو 52 مليار دولار لمكافحة أزمة الطاقة.
وقال الاتحاد أيضا إنه لمواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة، يجب على الحكومة من الناحية النظرية تمرير 83.8 مليار دولار حزمة الإغاثة.
وتقول الدراسة: "سينخفض هذا الرقم المخيف مع إصدار مرسوم جديد الأسبوع المقبل، والذي، مع ذلك، سيخصص فقط 12 إلى 13 مليار [يورو]. وبالنظر إلى جدية اللحظة، يعتقد الاتحاد أن زيادة الميزانية الجديدة من 15 إلى 20 ينبغي اعتماد مليار [يورو]".
وأعلن مجلس الوزراء الإيطالي، الخميس، عن حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية للشعب والشركات الإيطالية، والتي ستشمل ما لا يقل عن 6.2 مليار دولار لإجراءات معالجة أزمة الطاقة.
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