https://sputnikarabic.ae/20220910/الإمبراطور-الياباني-ناروهيتو-سيحضر--جنازة-الملكة-إليزابيث-1067540936.html
الإمبراطور الياباني ناروهيتو سيحضر جنازة الملكة إليزابيث
الإمبراطور الياباني ناروهيتو سيحضر جنازة الملكة إليزابيث
ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء، يوم السبت، أن الإمبراطور الياباني ناروهيتو قد يحضر جنازة الملكة إليزابيث البريطانية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T04:45+0000
2022-09-10T04:45+0000
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بحر اليابان
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طوكيو - سبوتنيك. ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء يوم السبت أن الإمبراطور الياباني ناروهيتو قد يحضر جنازة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية في لندن.ومساء الخميس، أعلن قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث الثانية، التي حكمت المملكة لأكثر من 70 عاما، توفيت في قلعة بالمورال في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما. سيتم إعلان ابنها الأكبر تشارلز الثالث ملكا رسميا في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت، مع تحول زوجته كاميلا إلى قرينة الملكة.وفقا للتقرير، يجري حاليا التفاوض على رحلة الإمبراطور، وقد تذهب الإمبراطورة اليابانية ماساكو مع زوجها إذا سمحت صحتها بذلك.يوم الجمعة، رفع الإمبراطور ناروهيتو في بيان أرسلته وكالة الأسرة الإمبراطورية حياة الملكة في الخدمة، قائلا: "أعرب عن حزني العميق وحزني العميق. من قلبي، أعلن امتناني وتقديري لإنجازاتها ومساهماتها العديدة"، كما نقلت كيودو.
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بحر اليابان
الإمبراطور الياباني ناروهيتو سيحضر جنازة الملكة إليزابيث
04:45 GMT 10.09.2022 (تم التحديث: 05:25 GMT 10.09.2022) تابعنا عبر
ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء، يوم السبت، أن الإمبراطور الياباني ناروهيتو قد يحضر جنازة الملكة إليزابيث البريطانية.
طوكيو - سبوتنيك
. ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء يوم السبت أن الإمبراطور الياباني ناروهيتو قد يحضر جنازة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية في لندن.
ومساء الخميس، أعلن قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث الثانية، التي حكمت المملكة لأكثر من 70 عاما، توفيت في قلعة بالمورال في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما. سيتم إعلان ابنها الأكبر تشارلز الثالث ملكا رسميا في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت، مع تحول زوجته كاميلا إلى قرينة الملكة.
وفقا للتقرير، يجري حاليا التفاوض على رحلة الإمبراطور، وقد تذهب الإمبراطورة اليابانية ماساكو مع زوجها إذا سمحت صحتها بذلك.
يوم الجمعة، رفع الإمبراطور ناروهيتو في بيان أرسلته وكالة الأسرة الإمبراطورية حياة الملكة في الخدمة، قائلا: "أعرب عن حزني العميق وحزني العميق. من قلبي، أعلن امتناني وتقديري لإنجازاتها ومساهماتها العديدة"، كما نقلت كيودو.