https://sputnikarabic.ae/20220910/الاتحاد-العربي-لكرة-القدم-يصدر-جزاءات-مالية-بحق-الجزائر-والمغرب-بعد-اشتباكات-بين-اللاعبين-1067566608.html
الاتحاد العربي لكرة القدم يصدر جزاءات مالية بحق الجزائر والمغرب بعد اشتباكات بين اللاعبين
الاتحاد العربي لكرة القدم يصدر جزاءات مالية بحق الجزائر والمغرب بعد اشتباكات بين اللاعبين
فرض الاتحاد العربي لكرة القدم على الاتحاد الجزائري للعبة والمنتخب المغربي جزاءات مالية عقب اشتباكات اندلعت بين لاعبي منتخبي دون 17 سنة. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T19:14+0000
2022-09-10T19:14+0000
2022-09-10T19:14+0000
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وشهدت مباراة نهائي كأس العرب التي أقيمت أمس الأول (الخميس) في وهران، غربي الجزائر، أعمال شغب بين لاعبي المنتخبين نزلت على إثرها الجماهير الجزائرية إلى أرض الملعب، وسط احتقان سياسي وتوتر للعلاقات الرسمية بين البلدين.وانتهت المباراة بفوز الجزائر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكلا الفريقين.وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي للعبة "تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بـ 120 ألف دولار أمريكي لدخول الجمهور إلى أرضية الملعب"، بحسب بيان للاتحاد العربي نشره على موقعه الإلكتروني.كما قررت اللجنة تغريم المنتخب الجزائري 25 ألف دولار "لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب المغربي".وأعلنت اللجنة توقيف لاعب المنتخب الجزائري عبد الحق بن أدير 6 أشهر "لتهجمه على حارس مرمى المنتخب المغربي".وشملت الجزاءات نفسها، تغريم منتخب المغرب مبلغ 25 ألف دولار "لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب الجزائري".وأكد الاتحاد العربي لكرة القدم "رفضه التام لأي تجاوزات أو خروج عن الروح الرياضية في مختلف مسابقاته"، مشيرا إلى أن الجزاءات السابقة "قابلة للاستئناف".ورسميا، تشهد العلاقات بين الجزائر والمغرب تواترات لأسباب في مقدمتها قضية الصحراء التي يتنازع عليها المغرب وجبهة البوليساريو التي تحظى بدعم جزائري.
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الجزائر, أخبار المغرب اليوم, رياضة
الجزائر, أخبار المغرب اليوم, رياضة
الاتحاد العربي لكرة القدم يصدر جزاءات مالية بحق الجزائر والمغرب بعد اشتباكات بين اللاعبين
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فرض الاتحاد العربي لكرة القدم على الاتحاد الجزائري للعبة والمنتخب المغربي جزاءات مالية عقب اشتباكات اندلعت بين لاعبي منتخبي دون 17 سنة.
وشهدت مباراة نهائي كأس العرب التي أقيمت أمس الأول (الخميس) في وهران، غربي الجزائر، أعمال شغب بين لاعبي المنتخبين نزلت على إثرها الجماهير الجزائرية إلى أرض الملعب، وسط احتقان سياسي وتوتر للعلاقات الرسمية بين البلدين.
وانتهت المباراة بفوز الجزائر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكلا الفريقين.
وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي للعبة "تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بـ 120 ألف دولار أمريكي لدخول الجمهور إلى أرضية الملعب"، بحسب بيان للاتحاد العربي
نشره على موقعه الإلكتروني.
كما قررت اللجنة تغريم المنتخب الجزائري 25 ألف دولار "لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب المغربي".
وأعلنت اللجنة توقيف لاعب المنتخب الجزائري عبد الحق بن أدير 6 أشهر "لتهجمه على حارس مرمى المنتخب المغربي".
وشملت الجزاءات نفسها، تغريم منتخب المغرب مبلغ 25 ألف دولار "لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب الجزائري".
وأكد الاتحاد العربي لكرة القدم "رفضه التام لأي تجاوزات أو خروج عن الروح الرياضية في مختلف مسابقاته"، مشيرا إلى أن الجزاءات السابقة "قابلة للاستئناف".
ورسميا، تشهد العلاقات بين الجزائر والمغرب
تواترات لأسباب في مقدمتها قضية الصحراء التي يتنازع عليها المغرب وجبهة البوليساريو التي تحظى بدعم جزائري.