عربي
https://sputnikarabic.ae/20220910/البرلمان-العربي-بصدد-إعداد-قانون-لدعم-ضحايا-الإرهاب-1067545582.html
البرلمان العربي بصدد إعداد قانون لدعم ضحايا الإرهاب
البرلمان العربي بصدد إعداد قانون لدعم ضحايا الإرهاب
قال عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان يعمل على إعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب، لكي يساعد الدول العربية في مراجعة... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T09:02+0000
2022-09-10T09:02+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1048383970_57:0:1143:611_1920x0_80_0_0_56d84ca6fd11f3e03107a7c95e9116bf.jpg
جاء ذلك في معرض حديث العسومي، أمام المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عن أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون من أجل ترجمة القرارات الدولية ذات الصلة بضحايا الإرهاب إلى تشريعات وطنية لتوفير الإطار القانوني لضمان وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، حسبما ذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية.وأوضح العسومي في كلمته أن المجتمع الدولي أحرز على مدار السنوات القليلة الماضية تقدما حقيقيا في دعم حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب، من خلال اعتماد قرارات صادرة عن الأمم المتحدة، لافتا في هذا الصدد إلى جهود البرلمان العربي وانخراطه بقوة في هذه الجهود الدولية.وأشاد العسومي بإطلاق البرلمان العربي مجموعة من الأحكام التشريعية الهادفة لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، كما شارك البرلمان العربي في المؤتمرات الستة التي أثمرت عن هذا الجهد الكبير، والذي تم إطلاقه رسميا في فبراير/شباط الماضي 2022.وأكد رئيس البرلمان العربي أن موضوع ضحايا الإرهاب يحظى بأولوية كبيرة في أجندة عمل البرلمان، انطلاقا من حرصه على تضييق الفجوة بين الالتزامات الدولية تجاه ضحايا الإرهاب، والتنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات على المستوى الوطني.واختتم العسومي كلمته بالتأكيد على أهمية رفع الوعي العالمي بحقوق ضحايا الإرهاب وبحجم المعاناة التي يلحقها الإرهاب بهم وبذويهم، والبناء على مخرجات هذا المؤتمر المهم واتخاذ إجراءات عملية ملموسة لدعم احتياجاتهم باستمرار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1048383970_297:0:1112:611_1920x0_80_0_0_ce29afd7b64e07c336f486fbd6bf69b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

البرلمان العربي بصدد إعداد قانون لدعم ضحايا الإرهاب

09:02 GMT 10.09.2022
© Photo / ArabParliamentعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي
عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© Photo / ArabParliament
تابعنا عبرTelegram
قال عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان يعمل على إعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب، لكي يساعد الدول العربية في مراجعة وتحديث تشريعاتها ذات الصلة بضحايا الإرهاب.
جاء ذلك في معرض حديث العسومي، أمام المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عن أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون من أجل ترجمة القرارات الدولية ذات الصلة بضحايا الإرهاب إلى تشريعات وطنية لتوفير الإطار القانوني لضمان وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، حسبما ذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية.
وأوضح العسومي في كلمته أن المجتمع الدولي أحرز على مدار السنوات القليلة الماضية تقدما حقيقيا في دعم حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب، من خلال اعتماد قرارات صادرة عن الأمم المتحدة، لافتا في هذا الصدد إلى جهود البرلمان العربي وانخراطه بقوة في هذه الجهود الدولية.
وأشاد العسومي بإطلاق البرلمان العربي مجموعة من الأحكام التشريعية الهادفة لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، كما شارك البرلمان العربي في المؤتمرات الستة التي أثمرت عن هذا الجهد الكبير، والذي تم إطلاقه رسميا في فبراير/شباط الماضي 2022.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن موضوع ضحايا الإرهاب يحظى بأولوية كبيرة في أجندة عمل البرلمان، انطلاقا من حرصه على تضييق الفجوة بين الالتزامات الدولية تجاه ضحايا الإرهاب، والتنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات على المستوى الوطني.
واختتم العسومي كلمته بالتأكيد على أهمية رفع الوعي العالمي بحقوق ضحايا الإرهاب وبحجم المعاناة التي يلحقها الإرهاب بهم وبذويهم، والبناء على مخرجات هذا المؤتمر المهم واتخاذ إجراءات عملية ملموسة لدعم احتياجاتهم باستمرار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала