https://sputnikarabic.ae/20220910/البرلمان-العربي-بصدد-إعداد-قانون-لدعم-ضحايا-الإرهاب-1067545582.html
البرلمان العربي بصدد إعداد قانون لدعم ضحايا الإرهاب
البرلمان العربي بصدد إعداد قانون لدعم ضحايا الإرهاب
قال عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان يعمل على إعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب، لكي يساعد الدول العربية في مراجعة... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T09:02+0000
2022-09-10T09:02+0000
2022-09-10T09:02+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1048383970_57:0:1143:611_1920x0_80_0_0_56d84ca6fd11f3e03107a7c95e9116bf.jpg
جاء ذلك في معرض حديث العسومي، أمام المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عن أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون من أجل ترجمة القرارات الدولية ذات الصلة بضحايا الإرهاب إلى تشريعات وطنية لتوفير الإطار القانوني لضمان وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، حسبما ذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية.وأوضح العسومي في كلمته أن المجتمع الدولي أحرز على مدار السنوات القليلة الماضية تقدما حقيقيا في دعم حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب، من خلال اعتماد قرارات صادرة عن الأمم المتحدة، لافتا في هذا الصدد إلى جهود البرلمان العربي وانخراطه بقوة في هذه الجهود الدولية.وأشاد العسومي بإطلاق البرلمان العربي مجموعة من الأحكام التشريعية الهادفة لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، كما شارك البرلمان العربي في المؤتمرات الستة التي أثمرت عن هذا الجهد الكبير، والذي تم إطلاقه رسميا في فبراير/شباط الماضي 2022.وأكد رئيس البرلمان العربي أن موضوع ضحايا الإرهاب يحظى بأولوية كبيرة في أجندة عمل البرلمان، انطلاقا من حرصه على تضييق الفجوة بين الالتزامات الدولية تجاه ضحايا الإرهاب، والتنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات على المستوى الوطني.واختتم العسومي كلمته بالتأكيد على أهمية رفع الوعي العالمي بحقوق ضحايا الإرهاب وبحجم المعاناة التي يلحقها الإرهاب بهم وبذويهم، والبناء على مخرجات هذا المؤتمر المهم واتخاذ إجراءات عملية ملموسة لدعم احتياجاتهم باستمرار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1048383970_297:0:1112:611_1920x0_80_0_0_ce29afd7b64e07c336f486fbd6bf69b3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
البرلمان العربي بصدد إعداد قانون لدعم ضحايا الإرهاب
تابعنا عبر
قال عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان يعمل على إعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب، لكي يساعد الدول العربية في مراجعة وتحديث تشريعاتها ذات الصلة بضحايا الإرهاب.
جاء ذلك في معرض حديث العسومي، أمام المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عن أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون من أجل ترجمة القرارات الدولية ذات الصلة بضحايا الإرهاب إلى تشريعات وطنية لتوفير الإطار القانوني لضمان وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، حسبما ذكرت صحيفة
"الأيام" البحرينية.
وأوضح العسومي في كلمته أن المجتمع الدولي أحرز على مدار السنوات القليلة الماضية تقدما حقيقيا في دعم حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب، من خلال اعتماد قرارات صادرة عن الأمم المتحدة، لافتا في هذا الصدد إلى جهود البرلمان العربي وانخراطه بقوة في هذه الجهود الدولية.
وأشاد العسومي بإطلاق البرلمان العربي مجموعة من الأحكام التشريعية الهادفة لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، كما شارك البرلمان العربي في المؤتمرات الستة التي أثمرت عن هذا الجهد الكبير، والذي تم إطلاقه رسميا في فبراير/شباط الماضي 2022.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن موضوع ضحايا الإرهاب يحظى بأولوية كبيرة في أجندة عمل البرلمان، انطلاقا من حرصه على تضييق الفجوة بين الالتزامات الدولية تجاه ضحايا الإرهاب، والتنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات على المستوى الوطني.
واختتم العسومي كلمته بالتأكيد على أهمية رفع الوعي العالمي بحقوق ضحايا الإرهاب وبحجم المعاناة التي يلحقها الإرهاب بهم وبذويهم، والبناء على مخرجات هذا المؤتمر المهم واتخاذ إجراءات عملية ملموسة لدعم احتياجاتهم باستمرار.