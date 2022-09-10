https://sputnikarabic.ae/20220910/البيت-الأبيض-يرد-على-انتقادات-حصول-بايدن-على-إجازات-مستمرة-1067560045.html

البيت الأبيض يرد على انتقادات حصول بايدن على إجازات مستمرة

البيت الأبيض يرد على انتقادات حصول بايدن على إجازات مستمرة

دافع البيت الأبيض عن الأيام العديدة التي يقضيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعيدا عن العاصمة واشنطن.‏ 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T16:40+0000

2022-09-10T16:40+0000

2022-09-10T16:40+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

جو بايدن

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وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أقيم، يوم الخميس الماضي، أشار أحد المراسلين إلى أن استطلاعا جديدا لمؤسسة "غالوب" يشمل الرقم الذي يفيد بأن 17 في المئة من الأمريكيين أصبحوا يسافرون أقل، أو يلغون إجازاتهم بفعل التضخم الذي تشهده البلاد حاليا، وتساءل عما إذا كان بايدن سيعدّل عطلته الأسبوعية المتكررة خارج المدينة.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في ردها على المراسل: "الأوقات التي ذهب فيها الرئيس إلى ولاية ديلاوير وساوث كارولينا في شهر أغسطس وريهوبوث، فقد كان يقضي بعض الوقت مع عائلته، وهو ما يفعله كل رئيس، وهذا ليس بالأمر غير المعتاد".وفي نهاية شهر أغسطس/ آب، أمضى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 234 يوما بعيدا عن البيت الأبيض - معظمها في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير - من أصل 589 يوما قضاه في منصبه كرئيس، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.كما أمضى بايدن بعض الوقت خلال رئاسته في كامب ديفيد، ومنزله في ويلمنغتون، ومنزله على الشاطئ في ديلاوير، وجزيرة كياوا، وساوث كارولينا ونانتوكيت، وماساتشوستس حيث تحب أسرته قضاء عيد الشكر.وفي إشارة إلى رحلاته المتكررة إلى المنزل - إلى مسكنه على ضفاف بحيرة ويلمنغتون - جادلت كارين جان بيير في المؤتمر الصحفي بأن بايدن كان يقضي وقتا في العمل.وجادلت جان بيير في المؤتمر الصحفي بأن جو بايدن يعالج التضخم، مشيرة إلى كيفية انخفاض أسعار الغاز طوال الصيف، وتابعت: "إنه يفعل كل ما في وسعه للتأكد من خفض التكاليف".كما أشارت إلى قانون خفض التضخم الذي أقره الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ قبل عطلة أغسطس، والذي يتضمن أحكاما تقلل من تكلفة العقاقير التي تستلزم وصفة طبية، من بين إجراءات أخرى.

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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن