https://sputnikarabic.ae/20220910/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-فلسطينيا-حاول-التسلل-من-قطاع-غزة-1067559572.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا حاول التسلل من قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا حاول التسلل من قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، اعتقال فلسطيني حاول التسلل عبر منطقة السياج الحدودي من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T16:14+0000
2022-09-10T16:14+0000
2022-09-10T16:14+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي قبل فترة وجيزة مشتبها به حاول عبور منطقة الجدار شمال قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".وأضاف الجيش: "لم يتم العثور على أية أسلحة مع المشتبه به وتم تسليمه لقوات الأمن لاستجوابه".وبين الفينة والأخرى يعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال فلسطينيين يقول إنهم يحاولون التسلل من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.وبوساطة مصرية، أُعلن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بعد جولة تصعيد بدأت في 10 مايو/أيار الماضي، واستمرت 11 يوما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا حاول التسلل من قطاع غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، اعتقال فلسطيني حاول التسلل عبر منطقة السياج الحدودي من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي قبل فترة وجيزة مشتبها به حاول عبور منطقة الجدار شمال قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف الجيش: "لم يتم العثور على أية أسلحة مع المشتبه به وتم تسليمه لقوات الأمن لاستجوابه".
وبين الفينة والأخرى يعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال فلسطينيين يقول إنهم يحاولون التسلل من قطاع غزة
إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
وبوساطة مصرية، أُعلن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بعد جولة تصعيد بدأت في 10 مايو/أيار الماضي، واستمرت 11 يوما.