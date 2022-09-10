https://sputnikarabic.ae/20220910/الحرس-الثوري-الإيراني-سفينة-الشهيد-سليماني-تم-تصنيعها-وسط-عقوبات-قاسية-فرضتها-الغطرسة-العالمية-1067546501.html

الحرس الثوري الإيراني: سفينة "الشهيد سليماني" تم تصنيعها وسط عقوبات قاسية فرضتها الغطرسة العالمية

الحرس الثوري الإيراني: سفينة "الشهيد سليماني" تم تصنيعها وسط عقوبات قاسية فرضتها الغطرسة العالمية

قال قائد في الحرس الثوري الإيراني إن سفينة "الشهيد سليماني" رمز للفخر لكونها محلية الصنع، مضيفا ‏أنه تم تصنيعها وسط عقوبات قاسية فرضتها الغطرسة العالمية.‏ 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T09:27+0000

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وأكد العميد الركن، علي رضا تنكسيري، قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن "سفينة "الشهيد سليماني" تزود سلاح البحرية الإيراني في الحرس الثوري الإيراني بالقدرة على التواجد القوي في المحيطات"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأضاف الأدميرال في البحرية الإيرانية أن "انضمام السفينة المحلية إلى القوات القتالية للبحرية سيساعد على ترديد اسم قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في جميع البحار والمحيطات، لأنها سميت على اسم الفريق الإيراني الذي استشهد في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية على مطار بغداد الدولي في 3 يناير/ كانون الثاني 2020".وأشار إلى أنه في السنوات الأربع الماضية، تلقت بحرية الحرس الثوري الإيراني معدات تشغيلية على 9 مراحل، مضيفا أن العلماء الإيرانيين صمموا وصنعوا معظم المعدات.ولفت إلى أنه بدعم من الشركات القائمة على المعرفة والاستفادة من قدرات الشباب الثوري، نجحت بحرية الحرس الثوري الإيراني في تحديث وتجديد المعدات اللازمة لمختلف المهام.وشدد الأدميرال البحري، علي رضا تنكسيري، أن "وجود القوات العسكرية الإيرانية في الخليج يساعد في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى أن "إيران أبلغت دول المنطقة أنه يمكن لدول المنطقة التعاون لضمان الأمن في منطقة الخليج".وحذر من أنه "لا ينبغي السماح للدول غير الإقليمية بأن يكون لها وجود عسكري في المنطقة بحجة الحفاظ على الأمن، لأن وجود الأجانب كان سببا في خلق حالة من عدم الأمن وبث الفتنة ونهب أصول الدول".

https://sputnikarabic.ae/20220905/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-الشهيد-سليماني-سفينة-قتالية-قادرة-على-التخفي-من-الرادار-1067322164.html

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