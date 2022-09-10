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https://sputnikarabic.ae/20220910/الحرس-الثوري-الإيراني-سفينة-الشهيد-سليماني-تم-تصنيعها-وسط-عقوبات-قاسية-فرضتها-الغطرسة-العالمية-1067546501.html
الحرس الثوري الإيراني: سفينة "الشهيد سليماني" تم تصنيعها وسط عقوبات قاسية فرضتها الغطرسة العالمية
الحرس الثوري الإيراني: سفينة "الشهيد سليماني" تم تصنيعها وسط عقوبات قاسية فرضتها الغطرسة العالمية
قال قائد في الحرس الثوري الإيراني إن سفينة "الشهيد سليماني" رمز للفخر لكونها محلية الصنع، مضيفا ‏أنه تم تصنيعها وسط عقوبات قاسية فرضتها الغطرسة العالمية.‏ 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T09:27+0000
2022-09-10T09:27+0000
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وأكد العميد الركن، علي رضا تنكسيري، قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن "سفينة "الشهيد سليماني" تزود سلاح البحرية الإيراني في الحرس الثوري الإيراني بالقدرة على التواجد القوي في المحيطات"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأضاف الأدميرال في البحرية الإيرانية أن "انضمام السفينة المحلية إلى القوات القتالية للبحرية سيساعد على ترديد اسم قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في جميع البحار والمحيطات، لأنها سميت على اسم الفريق الإيراني الذي استشهد في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية على مطار بغداد الدولي في 3 يناير/ كانون الثاني 2020".وأشار إلى أنه في السنوات الأربع الماضية، تلقت بحرية الحرس الثوري الإيراني معدات تشغيلية على 9 مراحل، مضيفا أن العلماء الإيرانيين صمموا وصنعوا معظم المعدات.ولفت إلى أنه بدعم من الشركات القائمة على المعرفة والاستفادة من قدرات الشباب الثوري، نجحت بحرية الحرس الثوري الإيراني في تحديث وتجديد المعدات اللازمة لمختلف المهام.وشدد الأدميرال البحري، علي رضا تنكسيري، أن "وجود القوات العسكرية الإيرانية في الخليج يساعد في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى أن "إيران أبلغت دول المنطقة أنه يمكن لدول المنطقة التعاون لضمان الأمن في منطقة الخليج".وحذر من أنه "لا ينبغي السماح للدول غير الإقليمية بأن يكون لها وجود عسكري في المنطقة بحجة الحفاظ على الأمن، لأن وجود الأجانب كان سببا في خلق حالة من عدم الأمن وبث الفتنة ونهب أصول الدول".
https://sputnikarabic.ae/20220905/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-الشهيد-سليماني-سفينة-قتالية-قادرة-على-التخفي-من-الرادار-1067322164.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

الحرس الثوري الإيراني: سفينة "الشهيد سليماني" تم تصنيعها وسط عقوبات قاسية فرضتها الغطرسة العالمية

09:27 GMT 10.09.2022
© Sputnikالشهيد سليماني... سفينة حربية إيرانية بقدرات شبحية
الشهيد سليماني... سفينة حربية إيرانية بقدرات شبحية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
الشهيد سليماني... سفينة حربية إيرانية بقدرات شبحية
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قال قائد في الحرس الثوري الإيراني إن سفينة "الشهيد سليماني" رمز للفخر لكونها محلية الصنع، مضيفا ‏أنه تم تصنيعها وسط عقوبات قاسية فرضتها الغطرسة العالمية.‏
وأكد العميد الركن، علي رضا تنكسيري، قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن "سفينة "الشهيد سليماني" تزود سلاح البحرية الإيراني في الحرس الثوري الإيراني بالقدرة على التواجد القوي في المحيطات"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وأضاف الأدميرال في البحرية الإيرانية أن "انضمام السفينة المحلية إلى القوات القتالية للبحرية سيساعد على ترديد اسم قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في جميع البحار والمحيطات، لأنها سميت على اسم الفريق الإيراني الذي استشهد في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية على مطار بغداد الدولي في 3 يناير/ كانون الثاني 2020".
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، يتفقدان إحدى القواعد السرية تحت الأرض للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
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5 سبتمبر, 14:37 GMT
وأشار إلى أنه في السنوات الأربع الماضية، تلقت بحرية الحرس الثوري الإيراني معدات تشغيلية على 9 مراحل، مضيفا أن العلماء الإيرانيين صمموا وصنعوا معظم المعدات.
ولفت إلى أنه بدعم من الشركات القائمة على المعرفة والاستفادة من قدرات الشباب الثوري، نجحت بحرية الحرس الثوري الإيراني في تحديث وتجديد المعدات اللازمة لمختلف المهام.
وشدد الأدميرال البحري، علي رضا تنكسيري، أن "وجود القوات العسكرية الإيرانية في الخليج يساعد في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى أن "إيران أبلغت دول المنطقة أنه يمكن لدول المنطقة التعاون لضمان الأمن في منطقة الخليج".
وحذر من أنه "لا ينبغي السماح للدول غير الإقليمية بأن يكون لها وجود عسكري في المنطقة بحجة الحفاظ على الأمن، لأن وجود الأجانب كان سببا في خلق حالة من عدم الأمن وبث الفتنة ونهب أصول الدول".
الشهيد سليماني... سفينة حربية إيرانية بقدرات شبحية - سبوتنيك عربي
"الشهيد سليماني"... سفينة حربية إيرانية بقدرات شبحية
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7 سبتمبر, 15:41 GMT
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