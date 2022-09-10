https://sputnikarabic.ae/20220910/الدفاع-الروسية-أطقم-المدفعية-لمجموعة-إيزيومسك--بالاكليسك-تظهر-شجاعتها-ضد-القوات-الأوكرانية--1067559318.html
الدفاع الروسية: أطقم المدفعية لمجموعة إيزيومسك- بالاكليسك تظهر شجاعتها ضد القوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: أطقم المدفعية لمجموعة إيزيومسك- بالاكليسك تظهر شجاعتها ضد القوات الأوكرانية
عرضت وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية عمل أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيك"، من مجموعة إيزيومسك ـ بالاكليسك التابعة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضد... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T16:11+0000
2022-09-10T16:11+0000
2022-09-10T16:30+0000
روسيا
معارك
أخبار أوكرانيا
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ويظهر الفيديو "أطقم قاذفات اللهب الثقيلة "توس-1أي" "سولنتسيبيك"، التي تعمل كجزء من مجموعة إيزيومسك ــ بالاكليسك من القوات، أظهرت شجاعة خلال المعارك المكثفة ضد وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية. وتمكن الجنود تحديد مواقع العدو وإطلاق النار عليهم بواسطة نظام قاذف اللهب الثقيل".وقالت الوزارة إن قائد بطارية مدفعية ذاتية الدفع يُدعى سيرغي، بالتعاون مع وحدة الحرب الإلكترونية، حدد الموقع الدقيق لمشغلي الطائرات دون طيار مع الحراس القتاليين. وفقًا للإحداثيات المحددة، دمرت بطارية مدفعية من مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "ميستا-إس" المشغلين مع معدات التحكم للطائرات دون طيار "بيرقدار" وأفراد من المواقع العسكرية.وقال سيرغي في الفيديو: "كجزء من العملية الخاصة، نقوم بتنفيذ مهام لتدمير المركبات المدرعة للعدو ومنشآت المدفعية الذاتية الدفع. على مدار الأيام القليلة الماضية، دمرنا قسمًا بقذائف الهاون ومشاة على مركبات مصفحة، وكذلك مدفعية ذاتية الدفع".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, معارك, أخبار أوكرانيا
روسيا, معارك, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: أطقم المدفعية لمجموعة إيزيومسك- بالاكليسك تظهر شجاعتها ضد القوات الأوكرانية
16:11 GMT 10.09.2022 (تم التحديث: 16:30 GMT 10.09.2022) تابعنا عبر
عرضت وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية عمل أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسيبيك"، من مجموعة إيزيومسك ـ بالاكليسك التابعة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضد القوات الأوكرانية.
ويظهر الفيديو "أطقم قاذفات اللهب الثقيلة "توس-1أي" "سولنتسيبيك"، التي تعمل كجزء من مجموعة إيزيومسك ــ بالاكليسك من القوات، أظهرت شجاعة خلال المعارك المكثفة ضد وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية. وتمكن الجنود تحديد مواقع العدو وإطلاق النار عليهم بواسطة نظام قاذف اللهب الثقيل".
كما نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم المدفعية الذاتية الدفع من طراز "ميستا-إس"" التابعة لمجموعة إيزيومسك ـ بالاكليسك من القوات، والتي أظهرت الشجاعة والبطولة في تنفيذ مهام قتالية لتدمير المدرعات ومدفعية القوات الأوكرانية.
وقالت الوزارة إن قائد بطارية مدفعية ذاتية الدفع يُدعى سيرغي، بالتعاون مع وحدة الحرب الإلكترونية، حدد الموقع الدقيق لمشغلي الطائرات دون طيار مع الحراس القتاليين. وفقًا للإحداثيات المحددة، دمرت بطارية مدفعية من مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "ميستا-إس" المشغلين مع معدات التحكم للطائرات دون طيار "بيرقدار" وأفراد من المواقع العسكرية.
وقال سيرغي في الفيديو: "كجزء من العملية الخاصة، نقوم بتنفيذ مهام لتدمير المركبات المدرعة للعدو ومنشآت المدفعية الذاتية الدفع. على مدار الأيام القليلة الماضية، دمرنا قسمًا بقذائف الهاون ومشاة على مركبات مصفحة، وكذلك مدفعية ذاتية الدفع".