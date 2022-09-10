https://sputnikarabic.ae/20220910/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-تجميع-القوات-في-إيزيوم-وإرسالها-إلى-دونيتسك-1067555629.html
الدفاع الروسية تعلن إعادة تجميع القوات في إيزيوم وإرسالها إلى دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن إعادة تجميع القوات في إيزيوم وإرسالها إلى دونيتسك
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن "القوات الروسية في مدن بالاكليا وإيزيوم أعيد تجميعها في اتجاه دونيتسك لتحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T14:28+0000
2022-09-10T14:28+0000
2022-09-10T14:29+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة في بيان: "من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس، تم اتخاذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم من أجل تعزيز الجهود في اتجاه دونيتسك".ولفت البيان إلى أنه "خلال هذه العملية، تم تنفيذ عدد من أنشطة الإلهاء والتمويه مع تحديد المهام الحقيقية للقوات".وختم البيان: "لقي أكثر من ألفي مقاتل أوكراني وأجنبي حتفهم، وتم تدمير أكثر من 100 مركبة مصفحة ومدفعية خلال ثلاثة أيام".
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن إعادة تجميع القوات في إيزيوم وإرسالها إلى دونيتسك
14:28 GMT 10.09.2022 (تم التحديث: 14:29 GMT 10.09.2022) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن "القوات الروسية في مدن بالاكليا وإيزيوم أعيد تجميعها في اتجاه دونيتسك لتحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة بتحرير دونباس".
وأضافت الوزارة في بيان: "من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس، تم اتخاذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم من أجل تعزيز الجهود في اتجاه دونيتسك".
وأردف البيان: "لتحقيق هذه الغاية، وفي غضون ثلاثة أيام، تم تنفيذ عملية لتقليص وتنظيم نقل مجموعة إيزيوم- بالاكليا من القوات إلى أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
ولفت البيان
إلى أنه "خلال هذه العملية، تم تنفيذ عدد من أنشطة الإلهاء والتمويه مع تحديد المهام الحقيقية للقوات".
وختم البيان: "لقي أكثر من ألفي مقاتل أوكراني وأجنبي حتفهم، وتم تدمير أكثر من 100 مركبة مصفحة ومدفعية خلال ثلاثة أيام".