https://sputnikarabic.ae/20220910/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لأداء-مدافع-مستا--بي--خلال-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو--1067548146.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لأداء مدافع "مستا- بي" خلال العملية العسكرية الخاصة... فيديو
الدفاع الروسية تنشر لقطات لأداء مدافع "مستا- بي" خلال العملية العسكرية الخاصة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم مدافع هاوتزر "Msta-B" في المنطقة العسكرية الغربية للعملية الخاصة في أوكرانيا. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T10:40+0000
2022-09-10T10:40+0000
2022-09-10T10:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
مدافع
عمليات عسكرية
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وأوضحت الإدارة أن القذائف الشديدة الانفجار تستخدم لتدمير تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية، الأمر الذي يسمح بإلحاق أكبر قدر من الضرر بالتحصينات، بما في ذلك تحصينات العدو الخرسانية المدفونة.في اللقطات المنشورة، تدمر بطارية مدفعية هاوتزر معاقل وهياكل هندسية وقوة بشرية للقوات الأوكرانية.بحسب توضيح الوزارة للفيديو: "تلقى مركز المراقبة التابع لمجموعة الكتيبة التكتيكية معلومات عن مواقع معاقل العدو. ويقوم مراقب المدفعية بنقل إحداثيات معقل القوات المسلحة الأوكرانية إلى بطارية مدافع هاوتزر عيار 152 ملم" Msta-B". حسب الإحداثيات المرسلة، وجهت طواقم البطارية المدافع وأطلقت طلقات نارية وبعد تعديل الهدف أطلقت طواقم البطاريات عدة طلقات أخرى".وقال قائد البطارية يوري إن الاستطلاع اكتشف معقل فصيلة العدو باستخدام طائرات مسيّرة.وتابع: "لقمع هذا الهدف، قررت أن أشرك فصيلة النار الثانية من بطاريتي. تم أيضًا رؤية وتعديل إطلاق النار على هذا الهدف باستخدام مركبة جوية دون طيار. وبعد سلسلة من النيران السريعة، تم قمع هذا الهدف وانتهت المهمة القتالية".تقوم أطقم من مدافع الهاوتزر Msta-B عيار 152ملم بإطلاق النار على مسافات تصل إلى 30 كيلومترا. يمكن إطلاق قذائف الهاوتزر من مواقع إطلاق نار مغلقة ونيران مباشرة دون إعداد أولي لمواقع إطلاق النار. وأكدت الإدارة العسكرية أن مدفعي المنطقة العسكرية الغربية يبقون العدو تحت ضغط مستمر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مدافع, عمليات عسكرية
روسيا, مدافع, عمليات عسكرية
الدفاع الروسية تنشر لقطات لأداء مدافع "مستا- بي" خلال العملية العسكرية الخاصة... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم مدافع هاوتزر "Msta-B" في المنطقة العسكرية الغربية للعملية الخاصة في أوكرانيا.
وأوضحت الإدارة أن القذائف الشديدة الانفجار تستخدم لتدمير تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية، الأمر الذي يسمح بإلحاق أكبر قدر من الضرر بالتحصينات، بما في ذلك تحصينات العدو الخرسانية المدفونة.
في اللقطات المنشورة، تدمر بطارية مدفعية هاوتزر معاقل وهياكل هندسية وقوة بشرية للقوات الأوكرانية.
بحسب توضيح الوزارة للفيديو: "تلقى مركز المراقبة التابع لمجموعة الكتيبة التكتيكية معلومات عن مواقع معاقل العدو. ويقوم مراقب المدفعية بنقل إحداثيات معقل القوات المسلحة الأوكرانية إلى بطارية مدافع هاوتزر عيار 152 ملم" Msta-B". حسب الإحداثيات المرسلة، وجهت طواقم البطارية المدافع وأطلقت طلقات نارية وبعد تعديل الهدف أطلقت طواقم البطاريات عدة طلقات أخرى".
وقال قائد البطارية يوري إن الاستطلاع اكتشف معقل فصيلة العدو باستخدام طائرات مسيّرة.
وتابع: "لقمع هذا الهدف، قررت أن أشرك فصيلة النار الثانية من بطاريتي. تم أيضًا رؤية وتعديل إطلاق النار على هذا الهدف باستخدام مركبة جوية دون طيار. وبعد سلسلة من النيران السريعة، تم قمع هذا الهدف وانتهت المهمة القتالية".
تقوم أطقم من مدافع الهاوتزر Msta-B عيار 152ملم بإطلاق النار على مسافات تصل إلى 30 كيلومترا. يمكن إطلاق قذائف الهاوتزر من مواقع إطلاق نار مغلقة ونيران مباشرة دون إعداد أولي لمواقع إطلاق النار. وأكدت الإدارة العسكرية أن مدفعي المنطقة العسكرية الغربية يبقون العدو تحت ضغط مستمر.