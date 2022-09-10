https://sputnikarabic.ae/20220910/الدفاع-الروسية-دمرنا-6-مستودعات-أسلحة-وذخيرة-أوكرانية-ومحطة-رادار-للكشف-عن-الأهداف-الجوية-ودعمها-1067551377.html
الدفاع الروسية: تم تدمير 6 مستودعات أسلحة وذخيرة أوكرانية ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية ودعمها
الدفاع الروسية: تم تدمير 6 مستودعات أسلحة وذخيرة أوكرانية ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية ودعمها
أعلنت الدفاع الروسية تدمير 6 مستودعات أسلحة وذخيرة للقوات الأوكرانية ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية ودعمها. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T12:26+0000
2022-09-10T12:26+0000
2022-09-10T13:02+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع
أخبار أوكرانيا
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وأضافت الدفاع في بيان أن الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية دمرت سبعة مواقع قيادة أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة نيكولايف في يوم واحد. وجاء في البيان: "تتواصل الضربات التي يشنها الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش وقوات القذائف والمدفعية على منشآت عسكرية في أراضي أوكرانيا. خلال اليوم، تعرضت سبعة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف في مناطق روزوفكا وأوتشيريتينو وفوديان ونوفوميكايلوفكا وفوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية وسنيجيريفكا ونوفونيكولايفكا في منطقة نيكولايف، بالإضافة إلى 48 وحدة مدفعية وقوة بشرية ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".بالإضافة إلى ذلك، تم التصدي لخمس صواريخ تم إطلاقها من راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع في منطقة نوفايا كاخوفكا في يوم واحد.كما أشارت الدفاع الروسية، إلى أنه "أثناء القتال المضاد، تم قمع فصيليتين من الرادارات وخمس فصائل من مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غيورغيفكا وكراسنوغوروفكا وأنتونوفكا ورومانوفكا وأوتشيريتينو ونوفغورودسكوي ونوفوسيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع هاورتز "إم-777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20220910/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لأداء-مدافع-مستا--بي--خلال-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو--1067548146.html
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روسيا, الدفاع, أخبار أوكرانيا
روسيا, الدفاع, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تم تدمير 6 مستودعات أسلحة وذخيرة أوكرانية ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية ودعمها
12:26 GMT 10.09.2022 (تم التحديث: 13:02 GMT 10.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت الدفاع الروسية تدمير 6 مستودعات أسلحة وذخيرة للقوات الأوكرانية ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية ودعمها.
وأضافت الدفاع في بيان أن الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية دمرت سبعة مواقع قيادة أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة نيكولايف في يوم واحد. وجاء في البيان: "تتواصل الضربات التي يشنها الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش وقوات القذائف والمدفعية على منشآت عسكرية في أراضي أوكرانيا. خلال اليوم، تعرضت سبعة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف في مناطق روزوفكا وأوتشيريتينو وفوديان ونوفوميكايلوفكا وفوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية وسنيجيريفكا ونوفونيكولايفكا في منطقة نيكولايف، بالإضافة إلى 48 وحدة مدفعية وقوة بشرية ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابعت الدفاع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 13 طائرة دون طيار في مناطق تشكالوفو وبيلييفكا في منطقة خيرسون وكراسنو في منطقة خاركوف وسميلوي وستاروملينوفكا ونوفوكراينسكي في منطقة زابوروجيه، وكذلك نوفواندريفكا وفاليريانوفكا، وكيريلوفكا وبانتيايميوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، تم التصدي لخمس صواريخ تم إطلاقها من راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع في منطقة نوفايا كاخوفكا في يوم واحد.
كما أشارت الدفاع الروسية، إلى أنه "أثناء القتال المضاد، تم قمع فصيليتين من الرادارات وخمس فصائل من مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غيورغيفكا وكراسنوغوروفكا وأنتونوفكا ورومانوفكا وأوتشيريتينو ونوفغورودسكوي ونوفوسيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع هاورتز "إم-777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع.