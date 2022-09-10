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https://sputnikarabic.ae/20220910/الرئيس-الصربي-شخصان-فقط-وافقا-على-تبديل-لوحات-الترخيص-الصادرة-من-كوسوفو-خلال-10-أيام-1067550591.html
الرئيس الصربي: شخصان فقط وافقا على تبديل لوحات الترخيص الصادرة من كوسوفو خلال 10 أيام
الرئيس الصربي: شخصان فقط وافقا على تبديل لوحات الترخيص الصادرة من كوسوفو خلال 10 أيام
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم السبت، إن شخصين فقط قدّما طلبا للتبديل من لوحات الترخيص الصربية إلى تلك التي أصدرتها بريشتينا على الرغم من قاعدة ترخيص... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T12:19+0000
2022-09-10T12:19+0000
العالم
كوسوفو
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والتقى فوسيتش، يوم الجمعة، مع ميروسلاف لاجاك المبعوث الأوروبي الخاص لحوار بلغراد وبريشتينا ومستشارين للسياسة الخارجية والأمنية لفرنسا وألمانيا، إيمانويل بون وجينس بليتنر. وخلال الاجتماع، قال الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي إن صربيا لن تعترف بكوسوفو، التي تعتبرها بلغراد منطقتها الانفصالية، ودعا إلى حل وسط.وقال فوسيتش: "اعتبارا من الساعة 8:00 صباحا [06:00 بتوقيت غرينتش] هذا الصباح، تقدم شخصان فقط بطلب لإعادة التسجيل. أحدهما من شمال كوسوفو وميتوهيا، من بلدية ليبوسافيتش، وهو موظف في المؤسسات الألبانية؛ الآخر من جنوب المنطقة. لذلك ليس لديهم دعم شعبي، ولا يمكنهم العثور على أي صربي على استعداد لتبادل لوحات ترخيص "كوسوفيكا ميتروفيكا"، لوحات جمهورية صربيا لتلك التي نصبت نفسها جمهورية كوسوفو".وفي 27 أغسطس / آب، توصلت بلغراد وبريشتينا إلى اتفاق حل وسط بوساطة الاتحاد الأوروبي بشأن لوائح الدخول والخروج. وافقت صربيا على إلغاء وثائق الدخول والخروج لحاملي بطاقات هوية كوسوفو، بينما وافقت كوسوفو على عدم تقديمها للمواطنين الصرب. تشير بلغراد إلى أن هذه الخطوة تهدف فقط إلى تبسيط عبور الحدود ولا تعني أن صربيا تعترف باستقلال كوسوفو.
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العالم, كوسوفو
العالم, كوسوفو

الرئيس الصربي: شخصان فقط وافقا على تبديل لوحات الترخيص الصادرة من كوسوفو خلال 10 أيام

12:19 GMT 10.09.2022
© Sputnik . Aleksandar Djorovic  / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الصربية - الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بعد مشاركته في التصويت، بلغراد، صربيا 3 أبريل 2022
الانتخابات الرئاسية الصربية - الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بعد مشاركته في التصويت، بلغراد، صربيا 3 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© Sputnik . Aleksandar Djorovic
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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم السبت، إن شخصين فقط قدّما طلبا للتبديل من لوحات الترخيص الصربية إلى تلك التي أصدرتها بريشتينا على الرغم من قاعدة ترخيص السيارات التي فرضتها جمهورية كوسوفو المعلنة ذاتيا.
والتقى فوسيتش، يوم الجمعة، مع ميروسلاف لاجاك المبعوث الأوروبي الخاص لحوار بلغراد وبريشتينا ومستشارين للسياسة الخارجية والأمنية لفرنسا وألمانيا، إيمانويل بون وجينس بليتنر. وخلال الاجتماع، قال الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي إن صربيا لن تعترف بكوسوفو، التي تعتبرها بلغراد منطقتها الانفصالية، ودعا إلى حل وسط.
وقال فوسيتش: "اعتبارا من الساعة 8:00 صباحا [06:00 بتوقيت غرينتش] هذا الصباح، تقدم شخصان فقط بطلب لإعادة التسجيل. أحدهما من شمال كوسوفو وميتوهيا، من بلدية ليبوسافيتش، وهو موظف في المؤسسات الألبانية؛ الآخر من جنوب المنطقة. لذلك ليس لديهم دعم شعبي، ولا يمكنهم العثور على أي صربي على استعداد لتبادل لوحات ترخيص "كوسوفيكا ميتروفيكا"، لوحات جمهورية صربيا لتلك التي نصبت نفسها جمهورية كوسوفو".
وفي 27 أغسطس / آب، توصلت بلغراد وبريشتينا إلى اتفاق حل وسط بوساطة الاتحاد الأوروبي بشأن لوائح الدخول والخروج. وافقت صربيا على إلغاء وثائق الدخول والخروج لحاملي بطاقات هوية كوسوفو، بينما وافقت كوسوفو على عدم تقديمها للمواطنين الصرب. تشير بلغراد إلى أن هذه الخطوة تهدف فقط إلى تبسيط عبور الحدود ولا تعني أن صربيا تعترف باستقلال كوسوفو.
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