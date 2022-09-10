https://sputnikarabic.ae/20220910/الرئيس-الصربي-يعبر-عن-انزعاجه-من-تزويد-الولايات-المتحدة-كوسوفو-بالسلاح-1067552796.html
الرئيس الصربي يعبر عن انزعاجه من تزويد الولايات المتحدة كوسوفو بالسلاح
الرئيس الصربي يعبر عن انزعاجه من تزويد الولايات المتحدة كوسوفو بالسلاح
أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن قلقه من تدفق الأسلحة والمعدات والتكنولوجيا التي توجهها الولايات المتحدة إلى كوسوفو ودول البلقان الأخرى. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T13:10+0000
2022-09-10T13:10+0000
2022-09-10T13:10+0000
العالم
صربيا
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وعقد فوتشيتش، اليوم السبت، اجتماعا لمجلس الأمن القومي مع أعضاء الحكومة ورؤساء وكالات إنفاذ القانون.وقال فوتشيتش: "سترسل الولايات المتحدة حزمة جديدة من المساعدات العسكرية... إلى دول المنطقة - ألبانيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وكرواتيا، ومقدونيا الشمالية - وكما يسمونها، كوسوفو. أتساءل ماذا سيقولون لنا بعد ذلك وماذا سيطلبون منا؟ كل من الأمريكيين وجميع الآخرين من المنطقة. لأنه، كما ترون، هناك دولة واحدة فقط مفقودة من تلك القائمة، صربيا".وبحسب الرئيس الصربي، فإن الولايات المتحدة تقول إنها سترسل مساعدات عسكرية جديدة إلى دول المنطقة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.وفي أبريل/ نيسان، اتهم الرئيس الصربي الغرب بالنفاق، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة زودت جمهورية كوسوفو المزعومة بصواريخ جافلين وNLAW المضادة للدبابات، وفي الوقت نفسه أدان شراء صربيا لأنظمة الدفاع الجوي الصينية FK-3.
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العالم, صربيا
الرئيس الصربي يعبر عن انزعاجه من تزويد الولايات المتحدة كوسوفو بالسلاح
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أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن قلقه من تدفق الأسلحة والمعدات والتكنولوجيا التي توجهها الولايات المتحدة إلى كوسوفو ودول البلقان الأخرى.
وعقد فوتشيتش، اليوم السبت، اجتماعا لمجلس الأمن القومي مع أعضاء الحكومة ورؤساء وكالات إنفاذ القانون.
وقال فوتشيتش: "سترسل الولايات المتحدة حزمة جديدة من المساعدات العسكرية... إلى دول المنطقة - ألبانيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وكرواتيا، ومقدونيا الشمالية - وكما يسمونها، كوسوفو. أتساءل ماذا سيقولون لنا بعد ذلك وماذا سيطلبون منا؟ كل من الأمريكيين وجميع الآخرين من المنطقة. لأنه، كما ترون، هناك دولة واحدة فقط مفقودة من تلك القائمة، صربيا".
وبحسب الرئيس الصربي، فإن الولايات المتحدة تقول إنها سترسل مساعدات عسكرية جديدة إلى دول المنطقة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.
وفي أبريل/ نيسان، اتهم الرئيس الصربي الغرب بالنفاق، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة زودت جمهورية كوسوفو المزعومة بصواريخ جافلين وNLAW المضادة للدبابات، وفي الوقت نفسه أدان شراء صربيا لأنظمة الدفاع الجوي الصينية FK-3.