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https://sputnikarabic.ae/20220910/الرئيس-الفرنسي-السابق-يقارن-الاتحاد-الأوروبي-بـغسالة-ملابس-1067547514.html
الرئيس الفرنسي السابق يقارن الاتحاد الأوروبي بـ"غسالة ملابس"
الرئيس الفرنسي السابق يقارن الاتحاد الأوروبي بـ"غسالة ملابس"
قارن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الاتحاد الأوروبي بالغسالة لأن لها "تأثير تبييض" على السياسيين. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T10:13+0000
2022-09-10T10:13+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال هولاند في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا": "في النهاية، أوروبا عبارة عن غسالة تبيض أي سياسي. انظر إلى (رئيس وزراء المجر) فيكتور أوربان، كل القادة يربتون على كتفه، حتى لو دافع عن مواقف غير مقبولة تمامًا من وجهة نظر ديمقراطية. نفس الشيء يحدث مع رئيس الوزراء البولندي".هكذا أجاب على سؤال عما سيحدث في الاتحاد الأوروبي إذا وصل سياسيون يمينيون إلى السلطة في إيطاليا في الخريف، مثل زعيم حزب "إخوان إيطاليا" الإيطالي، جورجا ميلوني، التي لم تخف إعجابها برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. ولم يستبعد الرئيس الفرنسي السابق أن تسبب ميلوني بعض الاحتكاك داخل الاتحاد، لكن من غير المرجح أن يؤثر ذلك على مبادئ العمل في منطقة اليورو، لأن إيطاليا لا تزال بحاجة إلى أموال الاتحاد الأوروبي.في وقت سابق، عارض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان العقوبات المتسرعة ضد روسيا وقارن عواقبها بفعل قنبلة ذرية.
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أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

الرئيس الفرنسي السابق يقارن الاتحاد الأوروبي بـ"غسالة ملابس"

10:13 GMT 10.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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قارن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الاتحاد الأوروبي بالغسالة لأن لها "تأثير تبييض" على السياسيين.
وقال هولاند في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا": "في النهاية، أوروبا عبارة عن غسالة تبيض أي سياسي. انظر إلى (رئيس وزراء المجر) فيكتور أوربان، كل القادة يربتون على كتفه، حتى لو دافع عن مواقف غير مقبولة تمامًا من وجهة نظر ديمقراطية. نفس الشيء يحدث مع رئيس الوزراء البولندي".
هكذا أجاب على سؤال عما سيحدث في الاتحاد الأوروبي إذا وصل سياسيون يمينيون إلى السلطة في إيطاليا في الخريف، مثل زعيم حزب "إخوان إيطاليا" الإيطالي، جورجا ميلوني، التي لم تخف إعجابها برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. ولم يستبعد الرئيس الفرنسي السابق أن تسبب ميلوني بعض الاحتكاك داخل الاتحاد، لكن من غير المرجح أن يؤثر ذلك على مبادئ العمل في منطقة اليورو، لأن إيطاليا لا تزال بحاجة إلى أموال الاتحاد الأوروبي.
في وقت سابق، عارض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان العقوبات المتسرعة ضد روسيا وقارن عواقبها بفعل قنبلة ذرية.
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