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السعودية... 7 شروط للحصول على ترخيص ممارسة النقل العام داخل المدن
السعودية... 7 شروط للحصول على ترخيص ممارسة النقل العام داخل المدن
وضعت السلطات السعودية 7 شروط ينبغي تحقيقها لأي منشأة تريد الحصول على ترخيص بممارسة النقل العام داخل المدن في المملكة. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T10:58+0000
2022-09-10T10:58+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لصحية عكاظ السعودية، فقد نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، أمس الجمعة، الاشتراطات الجديدة التي تم وضعها للحصول على ترخيص بممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.ونصت الشروط على ضرورة استيفاء مسوغات منها طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة وشهادة التأمينات الاجتماعية وشهادة الزكاة والدخل، على أن يكون كل ذلك ساري المفعول.كما أكدت الشروط أيضا على توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص، وتحديد سياسة أجور استخدام الخدمة، وتوفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص.ولفتت الإجراءات كذلك إلى عدم جواز تنازل المنشأة عن الترخيص الممنوح لها، إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن والهيئة العامة للنقل.
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أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم

السعودية... 7 شروط للحصول على ترخيص ممارسة النقل العام داخل المدن

10:58 GMT 10.09.2022
© AP Photo / Leah Millsمدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Leah Mills
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وضعت السلطات السعودية 7 شروط ينبغي تحقيقها لأي منشأة تريد الحصول على ترخيص بممارسة النقل العام داخل المدن في المملكة.
ووفقا لصحية عكاظ السعودية، فقد نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، أمس الجمعة، الاشتراطات الجديدة التي تم وضعها للحصول على ترخيص بممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.
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ونصت الشروط على ضرورة استيفاء مسوغات منها طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة وشهادة التأمينات الاجتماعية وشهادة الزكاة والدخل، على أن يكون كل ذلك ساري المفعول.
كما أكدت الشروط أيضا على توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص، وتحديد سياسة أجور استخدام الخدمة، وتوفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص.

كما نصت الشروط بالتشديد على الارتباط بالأنظمة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل التي تحددها، وضرورة سداد الغرامات المالية إن وجدت، وكذلك سداد المقابل المالي إن وجد.

ولفتت الإجراءات كذلك إلى عدم جواز تنازل المنشأة عن الترخيص الممنوح لها، إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن والهيئة العامة للنقل.
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