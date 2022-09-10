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https://sputnikarabic.ae/20220910/السفارة-الكويتية-في-القاهرة-لمواطنيها-10-آلاف-دولار-الحد-الأقصى-للدخول-إلى-مصر-1067554240.html
السفارة الكويتية في القاهرة لمواطنيها: 10 آلاف دولار الحد الأقصى للدخول إلى مصر
السفارة الكويتية في القاهرة لمواطنيها: 10 آلاف دولار الحد الأقصى للدخول إلى مصر
وجهت سفارة دولة الكويت في القاهرة مواطنيها القادمين إلى مصر بالالتزام بالتعليمات والقوانين الصادرة عن الحكومة المصرية فيما يتعلق بإدخال النقد الأجنبي إلى... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T13:43+0000
2022-09-10T13:43+0000
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ونقل موقع "العبدلي نيوز" عن السفارة بيانا دعت فيه إلى "ضرورة إفصاح المسافر عند الدخول من منافذ الدولة أو الخروج منها عن مقدار ما لديه من مبالغ نقدية تتعدى خمسة آلاف جنيه مصري (حوالي 261 دولارا) أو تتعدى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية".في السياق ذاته، طالبت السفارة الكويتية مواطنيها القادمين إلى مصر بعدم جلب أو حيازة أو استخدام أي نوع من الطائرات دون طيار "درون" داخل الأراضي المصرية تجنبا للمساءلة القانونية والقضائية.وفي وقت سابق، قالت سفارة الكويت لدى القاهرة إنها تتابع حادثة الاعتداء على مواطن في مصر منذ اللحظات الأولى، مشيدةً بجهود السلطات الأمنية المحلية وقدرتها على ضبط المتهمين بـ"سرعة".وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا مقطعا مصورا يظهر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، يقوم فيها بعض الأشخاص بالاعتداء على شخص بعنف، وقال المغردون إن المعتدى عليه كويتي الجنسية.
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الكويت, مصر, العالم العربي
الكويت, مصر, العالم العربي

السفارة الكويتية في القاهرة لمواطنيها: 10 آلاف دولار الحد الأقصى للدخول إلى مصر

13:43 GMT 10.09.2022
© Sputnik . ahmed مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© Sputnik . ahmed
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وجهت سفارة دولة الكويت في القاهرة مواطنيها القادمين إلى مصر بالالتزام بالتعليمات والقوانين الصادرة عن الحكومة المصرية فيما يتعلق بإدخال النقد الأجنبي إلى البلاد وإخراجه منها.
ونقل موقع "العبدلي نيوز" عن السفارة بيانا دعت فيه إلى "ضرورة إفصاح المسافر عند الدخول من منافذ الدولة أو الخروج منها عن مقدار ما لديه من مبالغ نقدية تتعدى خمسة آلاف جنيه مصري (حوالي 261 دولارا) أو تتعدى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية".
في السياق ذاته، طالبت السفارة الكويتية مواطنيها القادمين إلى مصر بعدم جلب أو حيازة أو استخدام أي نوع من الطائرات دون طيار "درون" داخل الأراضي المصرية تجنبا للمساءلة القانونية والقضائية.
وفي وقت سابق، قالت سفارة الكويت لدى القاهرة إنها تتابع حادثة الاعتداء على مواطن في مصر منذ اللحظات الأولى، مشيدةً بجهود السلطات الأمنية المحلية وقدرتها على ضبط المتهمين بـ"سرعة".
وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا مقطعا مصورا يظهر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، يقوم فيها بعض الأشخاص بالاعتداء على شخص بعنف، وقال المغردون إن المعتدى عليه كويتي الجنسية.
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