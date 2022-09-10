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https://sputnikarabic.ae/20220910/السلامة-الدوائية-ضرورة-حتمية-في-ظل-انتشار-الأوبئة--1067551651.html
"السلامة الدوائية" ضرورة حتمية في ظل انتشار الأوبئة
"السلامة الدوائية" ضرورة حتمية في ظل انتشار الأوبئة
مع اتساع رقعة الفقر والحروب والنزاعات انتشرت الأمراض وظهرت أمراض جديدة لم نسمع بها من قبل، وصاحب انتشار الأمراض ظهورالكثير من أنواع الأدوية الجديدة. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T12:43+0000
2022-09-10T12:43+0000
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"السلامة الدوائية" ضرورة حتمية في ظل انتشار الأوبئة
"السلامة الدوائية" ضرورة حتمية في ظل انتشار الأوبئة
وهنا ظهرت الحاجة لمفهوم السلامة الدوائية الذي أصبح المسؤول والمختص عن إنتاج وإصدار التوصيات والنصائح المرتبطة بسلامة الدواء تحت إشراف ورعاية المنظمات العالمية. يهدف هذا العلم إلى الرقي بالرعاية الصحية للمريض وارتفاع مستوى السلامة من استعمال الأدوية العلاجية الصحيحة عن طريق التقارير الطبية التي يرفعها الباحثون في مجال الرعاية الصحية الى مراكز لمراقبة الدواء في أكثر من مئة وأربعة وثلاثون دولة.أحدثت منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يوافق التاسع عشر من شهر سبتمبر/أيلول، يهدف إلى تقديم التوعية المطلوبة عن السلامة للدواء لجميع الطلبة وخريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان وطب البيطري والعلاج الطبيعي والصيدلة.ضيف البرنامج بروفيسور محمد رشاد ثابت مراد أستاذ علم الأدوية في جامعة دمشق، يقول إنه لشيء مهم جدا أن يكون لدى الجميع ثقافة السلامة الدوائية ومعرفة جميع الأفراد ماذا تعني كلمة السلامة بالدواء.التفاصيل في الملف الصوتي...
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لينا المتني
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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راديو, ضيف الأسبوع, аудио
راديو, ضيف الأسبوع, аудио

"السلامة الدوائية" ضرورة حتمية في ظل انتشار الأوبئة

12:43 GMT 10.09.2022
"السلامة الدوائية" ضرورة حتمية في ظل انتشار الأوبئة
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لينا المتني - سبوتنيك عربي
لينا المتني
كل المواضيع
مع اتساع رقعة الفقر والحروب والنزاعات انتشرت الأمراض وظهرت أمراض جديدة لم نسمع بها من قبل، وصاحب انتشار الأمراض ظهورالكثير من أنواع الأدوية الجديدة.
وهنا ظهرت الحاجة لمفهوم السلامة الدوائية الذي أصبح المسؤول والمختص عن إنتاج وإصدار التوصيات والنصائح المرتبطة بسلامة الدواء تحت إشراف ورعاية المنظمات العالمية. يهدف هذا العلم إلى الرقي بالرعاية الصحية للمريض وارتفاع مستوى السلامة من استعمال الأدوية العلاجية الصحيحة عن طريق التقارير الطبية التي يرفعها الباحثون في مجال الرعاية الصحية الى مراكز لمراقبة الدواء في أكثر من مئة وأربعة وثلاثون دولة.
أحدثت منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يوافق التاسع عشر من شهر سبتمبر/أيلول، يهدف إلى تقديم التوعية المطلوبة عن السلامة للدواء لجميع الطلبة وخريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان وطب البيطري والعلاج الطبيعي والصيدلة.
ضيف البرنامج بروفيسور محمد رشاد ثابت مراد أستاذ علم الأدوية في جامعة دمشق، يقول إنه لشيء مهم جدا أن يكون لدى الجميع ثقافة السلامة الدوائية ومعرفة جميع الأفراد ماذا تعني كلمة السلامة بالدواء.
التفاصيل في الملف الصوتي...
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