https://sputnikarabic.ae/20220910/السودان-حزب-الأمة-القومي-يستعجل-تشكيل-الحكومة-1067557784.html
السودان... حزب "الأمة القومي" يستعجل تشكيل الحكومة
السودان... حزب "الأمة القومي" يستعجل تشكيل الحكومة
استنكر نائب رئيس حزب "الأمة القومي" السوداني، صديق إسماعيل، اليوم السبت، حديث الحزب الشيوعي عن مطالبته لحزب الأمة بتقديم طلب مكتوب لعقد اجتماع ثنائي. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T15:30+0000
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ونقلت صحيفة "الانتباهة"، مساء اليوم السبت، عن صديق إسماعيل ما مفاده "إن كان الحزب الشيوعي زاهدا في الجلوس معنا، فنحن أكثر زهدا في الجلوس مع الشيوعي".وأكد إسماعيل أن حالة الرشد السياسي والمسؤولية الوطنية في السودان توجب على كل مؤسسة وطنية صادقة السعي للتواصل مع الآخرين بهدف صناعة "التوافق الوطني" وتوحيد الجبهة الداخلية من أجل مواجهة المخاطر التي تحدق بالوطن.وقال نائب رئيس حزب "الأمة القومي" السوداني:وأشار صديق إسماعيل إلى أن حزبه اتخذ قرارا بالانفتاح على الجميع في البلاد، ومدى أهمية التفاعل مع جميع الفاعلين السياسيين لصناعة الكتلة التوافقية التي تمهد لبناء الحكم المدني لإكمال الفترة الانتقالية، معبرا عن أمل حزبه في الإسراع بتشكيل الحكومة قريبا.
https://sputnikarabic.ae/20220906/إضراب-أطباء-الامتياز-يبدأ-في-السودان-1067344519.html
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أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم
أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم
السودان... حزب "الأمة القومي" يستعجل تشكيل الحكومة
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استنكر نائب رئيس حزب "الأمة القومي" السوداني، صديق إسماعيل، اليوم السبت، حديث الحزب الشيوعي عن مطالبته لحزب الأمة بتقديم طلب مكتوب لعقد اجتماع ثنائي.
ونقلت صحيفة
"الانتباهة"، مساء اليوم السبت، عن صديق إسماعيل ما مفاده "إن كان الحزب الشيوعي زاهدا في الجلوس معنا، فنحن أكثر زهدا في الجلوس مع الشيوعي".
وأكد إسماعيل أن حالة الرشد السياسي والمسؤولية الوطنية في السودان توجب على كل مؤسسة وطنية صادقة السعي للتواصل مع الآخرين بهدف صناعة "التوافق الوطني"
وتوحيد الجبهة الداخلية من أجل مواجهة المخاطر التي تحدق بالوطن.
وقال نائب رئيس حزب "الأمة القومي" السوداني:
سبق لقيادات من الشيوعي استشعروا أهمية التلاقي والتواصل مع الآخرين من أجل الوطن مثل د. صدقي كبلو.
وأشار صديق إسماعيل إلى أن حزبه اتخذ قرارا بالانفتاح على الجميع في البلاد، ومدى أهمية التفاعل مع جميع الفاعلين السياسيين
لصناعة الكتلة التوافقية التي تمهد لبناء الحكم المدني لإكمال الفترة الانتقالية، معبرا عن أمل حزبه في الإسراع بتشكيل الحكومة قريبا.