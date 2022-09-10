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الصحة السورية تعلن تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في حلب
الصحة السورية تعلن تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في حلب
أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 15 حالة إصابة بمرض الكوليرا في حلب. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T21:41+0000
2022-09-10T21:41+0000
حلب
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دمشق- سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة السورية في بيان لها أنها "رصدت حالة "اشتباه كوليرا" في محافظة حلب لطفل عمره ٩ سنوات وكانت الأعراض إسهال حاد مترافق بإقياء متكرر، وبعد إجراء التحاليل تبين أن الطفل مصاب بالكوليرا وتم تخريجه من المشفى بعد 6 أيام".وأضافت الصحة السورية في بيان أنه "في الفترة ذاتها سجلت بعض المستشفيات في حلب زيادة في أعداد المراجعين بشكاية اضطرابات هضمية وبعد إجراء التحليل لعدد من الحالات المشتبهة كانت حصيلة العينات والتحاليل التي ثبتت إيجابتها 15حالة إيجابية".الصحة السورية أكدت في بيانها توفر العلاج بكل أشكاله وأنه تم تعزيز وتزويد المستشفيات بمخزون إضافي من العلاج تحسباً لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن".
https://sputnikarabic.ae/20220907/سوريا-مصرع-10-معظمهم-نساء-وأطفال-إثر-انهيار-مبنى-سكني-في-حلب-1067451463.html
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حلب, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
حلب, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الصحة السورية تعلن تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في حلب

21:41 GMT 10.09.2022
© Sputnik . Katreen Tassحلب
حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© Sputnik . Katreen Tass
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 15 حالة إصابة بمرض الكوليرا في حلب.
دمشق- سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة السورية في بيان لها أنها "رصدت حالة "اشتباه كوليرا" في محافظة حلب لطفل عمره ٩ سنوات وكانت الأعراض إسهال حاد مترافق بإقياء متكرر، وبعد إجراء التحاليل تبين أن الطفل مصاب بالكوليرا وتم تخريجه من المشفى بعد 6 أيام".
وأضافت الصحة السورية في بيان أنه "في الفترة ذاتها سجلت بعض المستشفيات في حلب زيادة في أعداد المراجعين بشكاية اضطرابات هضمية وبعد إجراء التحليل لعدد من الحالات المشتبهة كانت حصيلة العينات والتحاليل التي ثبتت إيجابتها 15حالة إيجابية".
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الصحة السورية أكدت في بيانها توفر العلاج بكل أشكاله وأنه تم تعزيز وتزويد المستشفيات بمخزون إضافي من العلاج تحسباً لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن".
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