عربي
https://sputnikarabic.ae/20220910/الصين-تنجح-في-اختبار-ثاني-طائرة-إطفاء-برمائية-عملاقة-صور-1067558247.html
الصين تنجح في اختبار ثاني طائرة إطفاء برمائية عملاقة... صور
الصين تنجح في اختبار ثاني طائرة إطفاء برمائية عملاقة... صور
نجحت الصين في اختبار ثاني طائرة إطفاء برمائية عملاقة من طراز "إيه جي 600 إم" يمكن استخدامها في إطفاء حرائق الغابات الضخمة. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T15:49+0000
2022-09-10T15:49+0000
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1066835222_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_ef1882149ca59bf7675c5a1d84a6922f.jpg
وقامت الطائرة بأول رحلة طيران تجريبية لها في منطقة زوهاي في محافظة قوانغدونغ، جنوبي الصين، اليوم السبت، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية.ونشرت الصحيفة صورا ترصد جانبا من اختبارات الطيران والرحلة الأولى التي قامت بها الطائرة.وتقوم طائرات الإطفاء البرمائية بدور حيوي في إطفاء الحرائق الكبرى مثل حرائق الغابات التي تندلع في أماكن يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.ويمكن لطائرات الإطفاء البرمائية أن تقوم بحمل كميات هائلة من المياه ونقلها إلى مناطق الحرائق في وقت قياسي بفضل قدرتها على الهبوط والإقلاع على سطح الماء.
https://sputnikarabic.ae/20220825/طائرة-عملاقة-بقدرات-خارقة-الجزائر-تتسلم-بي-إي-200-من-روسيا-1066834587.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1066835222_102:0:1583:1111_1920x0_80_0_0_502acf59962400832e067f607933b8fa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين
العالم, الصين

الصين تنجح في اختبار ثاني طائرة إطفاء برمائية عملاقة... صور

15:49 GMT 10.09.2022
© Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطائرة إطفاء الحرائق الروسية بيريف "بي إي 200"
طائرة إطفاء الحرائق الروسية بيريف بي إي 200 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نجحت الصين في اختبار ثاني طائرة إطفاء برمائية عملاقة من طراز "إيه جي 600 إم" يمكن استخدامها في إطفاء حرائق الغابات الضخمة.
وقامت الطائرة بأول رحلة طيران تجريبية لها في منطقة زوهاي في محافظة قوانغدونغ، جنوبي الصين، اليوم السبت، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية.
طائرة إطفاء الحرائق الروسية بيريف بي إي 200 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
طائرة عملاقة بقدرات خارقة… الجزائر تتسلم "بي إي 200" من روسيا
25 أغسطس, 11:22 GMT
ونشرت الصحيفة صورا ترصد جانبا من اختبارات الطيران والرحلة الأولى التي قامت بها الطائرة.
وتقوم طائرات الإطفاء البرمائية بدور حيوي في إطفاء الحرائق الكبرى مثل حرائق الغابات التي تندلع في أماكن يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.
ويمكن لطائرات الإطفاء البرمائية أن تقوم بحمل كميات هائلة من المياه ونقلها إلى مناطق الحرائق في وقت قياسي بفضل قدرتها على الهبوط والإقلاع على سطح الماء.
© Sputnikمعلومات عن طائرة الإطفاء الروسية العملاقة "بي إي 200"
معلومات عن طائرة الإطفاء الروسية العملاقة بي إي 200 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
معلومات عن طائرة الإطفاء الروسية العملاقة "بي إي 200"
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала