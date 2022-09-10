الصين تنجح في اختبار ثاني طائرة إطفاء برمائية عملاقة... صور
© Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطائرة إطفاء الحرائق الروسية بيريف "بي إي 200"
© Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation/
نجحت الصين في اختبار ثاني طائرة إطفاء برمائية عملاقة من طراز "إيه جي 600 إم" يمكن استخدامها في إطفاء حرائق الغابات الضخمة.
وقامت الطائرة بأول رحلة طيران تجريبية لها في منطقة زوهاي في محافظة قوانغدونغ، جنوبي الصين، اليوم السبت، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية.
25 أغسطس, 11:22 GMT
ونشرت الصحيفة صورا ترصد جانبا من اختبارات الطيران والرحلة الأولى التي قامت بها الطائرة.
وتقوم طائرات الإطفاء البرمائية بدور حيوي في إطفاء الحرائق الكبرى مثل حرائق الغابات التي تندلع في أماكن يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.
China's second AG600M, an advanced amphibious firefighting aircraft, made a successful maiden flight in Zhuhai, south China’s Guangdong Province on Saturday, according to the Aviation Industry Corporation of China. pic.twitter.com/EHzIHJtGoN— People's Daily, China (@PDChina) September 10, 2022
ويمكن لطائرات الإطفاء البرمائية أن تقوم بحمل كميات هائلة من المياه ونقلها إلى مناطق الحرائق في وقت قياسي بفضل قدرتها على الهبوط والإقلاع على سطح الماء.
© Sputnikمعلومات عن طائرة الإطفاء الروسية العملاقة "بي إي 200"
معلومات عن طائرة الإطفاء الروسية العملاقة "بي إي 200"
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