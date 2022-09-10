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https://sputnikarabic.ae/20220910/العائلة-الإمبراطورية-اليابانية-تعلن-الحداد-تكريما-للملكة-إليزابيث-الثانية-1067546058.html
العائلة الإمبراطورية اليابانية تعلن الحداد تكريما للملكة إليزابيث الثانية
العائلة الإمبراطورية اليابانية تعلن الحداد تكريما للملكة إليزابيث الثانية
أعلنت الأسرة الإمبراطورية اليابانية الحداد ثلاثة أيام على شرف ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية بعد وفاتها يوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T09:11+0000
2022-09-10T09:11+0000
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ذكرت وسائل الإعلام أن الإمبراطور الياباني ناروهيتو وزوجته، ووالديه الإمبراطور الفخري أكيهيتو والإمبراطورة إمريتا ميتشيكو، دخلوا يوم الجمعة في حداد ثلاثة أيام كعلامة حزن على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.قد يسافر الإمبراطور ناروهيتو إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة الملك الراحل. قد ترافق الإمبراطورة اليابانية ماساكو زوجها إذا سمحت صحتها بذلك.وذكرت محطة أساهي الإذاعية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية في لندن.
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العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

العائلة الإمبراطورية اليابانية تعلن الحداد تكريما للملكة إليزابيث الثانية

09:11 GMT 10.09.2022
© AP Photo / Joe Giddensملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني، في ساندرينجهام هاوس، مقر إقامتها في نورفولك، في ساندرينجهام، إنجلترا، 5 فبراير 2022.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني، في ساندرينجهام هاوس، مقر إقامتها في نورفولك، في ساندرينجهام، إنجلترا، 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Joe Giddens
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أعلنت الأسرة الإمبراطورية اليابانية الحداد ثلاثة أيام على شرف ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية بعد وفاتها يوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء.
ذكرت وسائل الإعلام أن الإمبراطور الياباني ناروهيتو وزوجته، ووالديه الإمبراطور الفخري أكيهيتو والإمبراطورة إمريتا ميتشيكو، دخلوا يوم الجمعة في حداد ثلاثة أيام كعلامة حزن على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
قد يسافر الإمبراطور ناروهيتو إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة الملك الراحل. قد ترافق الإمبراطورة اليابانية ماساكو زوجها إذا سمحت صحتها بذلك.
وذكرت محطة أساهي الإذاعية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية في لندن.
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