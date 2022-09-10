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العراق: استراتيجيتنا تنطلق من مراعاة المصالح المشتركة مع العالم
العراق: استراتيجيتنا تنطلق من مراعاة المصالح المشتركة مع العالم
صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن استراتيجيّة بلاده تنطلق من مراعاة المصالح المشتركة مع دول العالم. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T20:04+0000
2022-09-10T20:04+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر اليوم السبت، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن وزير الخارجية تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الدنماركي الجديد لدى بغداد كرستيان تورنينغ.وأشار إلى أن حسين بحث مع السفير سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين الدولتين، تعزيز فرص التعاون على كافة الأصعدة.وشدد الوزير العراقي على أن "استراتيجيّة العراق في علاقاته المتوازنة تنطلق من مراعاة المصالح المشتركة مع دول العالم وبما يخدم التقدم، والازدهار لشعبه والشعوب الصديقة".في المقابل عبر السفير الدنماركيّ عن دعم بلاده لمشاريع التوأمة الاجتماعيَّة من خلال المنظمات غير الحكوميَّةولفت إلى اهتمام رجال الأعمال في الدنمارك بدخول السوق العراقيَّة.
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

العراق: استراتيجيتنا تنطلق من مراعاة المصالح المشتركة مع العالم

20:04 GMT 10.09.2022
© Sputnik . sputnikوزير الخارجية العراقية فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
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صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن استراتيجيّة بلاده تنطلق من مراعاة المصالح المشتركة مع دول العالم.
جاء هذا في بيان صادر اليوم السبت، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن وزير الخارجية تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الدنماركي الجديد لدى بغداد كرستيان تورنينغ.
وأشار إلى أن حسين بحث مع السفير سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين الدولتين، تعزيز فرص التعاون على كافة الأصعدة.
وشدد الوزير العراقي على أن "استراتيجيّة العراق في علاقاته المتوازنة تنطلق من مراعاة المصالح المشتركة مع دول العالم وبما يخدم التقدم، والازدهار لشعبه والشعوب الصديقة".
في المقابل عبر السفير الدنماركيّ عن دعم بلاده لمشاريع التوأمة الاجتماعيَّة من خلال المنظمات غير الحكوميَّة
ولفت إلى اهتمام رجال الأعمال في الدنمارك بدخول السوق العراقيَّة.
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