https://sputnikarabic.ae/20220910/العراق-رئيس-القضاء-الأعلى-يدعو-لإعادة-النظر-في-مواد-الدستور-المعرقلة-لتشكيل-السلطات-1067561537.html

العراق... رئيس القضاء الأعلى يدعو لإعادة النظر في مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات

العراق... رئيس القضاء الأعلى يدعو لإعادة النظر في مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، في العراق، فائق زيدان، بإعادة النظر في مواد الدستور، خاصة تلك المواد التي قال إنها "معرقلة لتشكيل السلطات"، والتي سببت حالة... 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T17:06+0000

2022-09-10T17:06+0000

2022-09-10T17:06+0000

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وأوضح زيدان في مقال رأي، نشره اليوم السبت، أن "القاضي مثله مثل أي مواطن في المجتمع يشخص الخطأ أو سلبية ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية ويعاني من أثرها السلبي باعتباره جزءاً من المجتمع".ولفت إلى أن "القاضي مقيد بالقاعدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (19/ ثانيا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) كذلك القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي تنص على (لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه)".وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن "الخروقات الدستورية أو الأفعال غير المقبولة اجتماعيا وأخلاقيا لا يمكن للقاضي مسائلة مرتكبها سواء مؤسسات أو أفراد إلا بوجود نص صريح يعاقب عليها وفق الشروط القانونية التي ينظمها النص الدستوري أو القانوني".وضرب زيدان مثالا بأن "القضاء يدرك تماما الآثار السلبية للخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الأول سنة 2021 المتمثلة بعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بحسب نص المادة (66) من الدستور، ورغم وضوح هذا الخرق الدستوري إلا أن القضاء لم يكن قادرا على معالجة هذا الخرق أو مساءلة مرتكبيه بسبب عدم وجود نص دستوري يجيز له ذلك".وأضاف زيدان بأن "هذا ما لمسناه جليا في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 132 وموحداتها 17 دعوى/اتحادية/2022 الصادر بتاريخ 7 /9 /2022 بخصوص دعوى طلب حل مجلس النواب إذ رغم أن القضاء يتفق مع المدعي في تلك الدعوى واقعيا بوجود خروقات دستورية مرتكبة من قبل مجلس النواب وشخص تلك الخروقات بشكل واضح إلا أن القضاء الدستوري رد الدعوى بطلب حل مجلس النواب لأن جزاء هذا الخرق (حل المجلس) اوكلته المادة (64) من الدستور إلى مجلس النواب ذاته بأن يحل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه أما بناء على طلب من ثلث اعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".وأضاف زيدان أنه "كذلك بررت المحكمة الاتحادية قرارها -وهي على صواب في ذلك- بأن اختصاصاتها محددة دستوريا بموجب المادة (93) ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب، وإزاء وضوح هذا النص فلا مساغ للاجتهاد بخلاف ما ورد فيه".واختتم رئيس مجلس القضاء الأعلى، في العراق مقاله بأن "هذه الحالة وغيرها توجب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية والتي سببت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من أحداث مؤسفة بأن يتم النص على جزاء مخالفة أي نص دستوري بنفس النص بصياغة واضحة غير قابلة للاجتهاد أو التأويل".

https://sputnikarabic.ae/20220904/المحكمة-العليا-بالعراق-تحدد-موعدا-للنظر-في-الطعن-ضد-استقالات-نواب-الصدر-من-البرلمان-1067264502.html

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