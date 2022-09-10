https://sputnikarabic.ae/20220910/الكرملين-بوتين-لم-يجر-مكالمة-مع-الملك-تشارلز-الثالث-1067559694.html
الكرملين: بوتين لم يجر مكالمة مع الملك تشارلز الثالث
الكرملين: بوتين لم يجر مكالمة مع الملك تشارلز الثالث
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يجر أي اتصالات هاتفية مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T16:19+0000
2022-09-10T16:19+0000
2022-09-10T16:19+0000
فلاديمير بوتين
الكرملين
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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم السبت، ردا على سؤال ذي صلةوتحدث بيسكوف عن إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمات هاتفية دولية قريبا."ستكون هناك مكالمات هاتفية دولية الأسبوع المقبل".وفي حديثه عن الاجتماع الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي من المقرر أن يعقده رئيس الدولة الأسبوع المقبل، أشار إلى أنه قبل كل شيء يرتبط ببدء عملية الموازنة.وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يزال يتعين علينا إنشاء نظام للمسابقات المحلية وتنويع هذا النظام وتعويض نقص المسابقات الدولية من خلال إنشاء مسابقات في شكل مختلف مع دول مستعدة وترغب في التفاعل معنا، إنه طريق طويل لنقطعه".وأردف بيسكوف: "التدابير التمييزية ضد رياضات النخبة لدينا، بما في ذلك من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، هي حقيقة يجب أن نواجهها، وهذه مشكلة كبيرة للرياضيين الذين، للأسف، لا يستطيعون الحفاظ على لياقتهم الرياضية في المستوى المناسب بسبب هذا، وهذا يفرض على الدولة وعلى الإدارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الرياضة عبئا إضافيا ومسؤولية خاصة لتعويض غياب هذه المسابقات الدولية".
https://sputnikarabic.ae/20220910/بوتين-يرسل-برقية-تهنئة-إلى-ملك-المملكة-المتحدة-تشارلز-الثالث-بمناسبة-توليه-العرش-1067548452.html
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فلاديمير بوتين, الكرملين
الكرملين: بوتين لم يجر مكالمة مع الملك تشارلز الثالث
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يجر أي اتصالات هاتفية مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم السبت، ردا على سؤال ذي صلة
"لا، لا توجد محادثات هاتفية مع الملك الجديد في جدول الرئيس".
وتحدث بيسكوف عن إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمات هاتفية دولية قريبا.
"ستكون هناك مكالمات هاتفية دولية الأسبوع المقبل".
وفي حديثه عن الاجتماع الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي من المقرر أن يعقده رئيس الدولة الأسبوع المقبل، أشار إلى أنه قبل كل شيء يرتبط ببدء عملية الموازنة.
وكشف بيسكوف أن روسيا ستضطر إلى إنشاء نظام يعوض الرياضيين عن عدم المشاركة في المسابقات الدولية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يزال يتعين علينا إنشاء نظام للمسابقات المحلية وتنويع هذا النظام وتعويض نقص المسابقات الدولية من خلال إنشاء مسابقات في شكل مختلف مع دول مستعدة وترغب في التفاعل معنا، إنه طريق طويل لنقطعه".
وأردف بيسكوف
: "التدابير التمييزية ضد رياضات النخبة لدينا، بما في ذلك من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، هي حقيقة يجب أن نواجهها، وهذه مشكلة كبيرة للرياضيين الذين، للأسف، لا يستطيعون الحفاظ على لياقتهم الرياضية في المستوى المناسب بسبب هذا، وهذا يفرض على الدولة وعلى الإدارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الرياضة عبئا إضافيا ومسؤولية خاصة لتعويض غياب هذه المسابقات الدولية".