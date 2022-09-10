عربي
https://sputnikarabic.ae/20220910/الكرملين-بوتين-لم-يجر-مكالمة-مع-الملك-تشارلز-الثالث-1067559694.html
الكرملين: بوتين لم يجر مكالمة مع الملك تشارلز الثالث
الكرملين: بوتين لم يجر مكالمة مع الملك تشارلز الثالث
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يجر أي اتصالات هاتفية مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T16:19+0000
2022-09-10T16:19+0000
فلاديمير بوتين
الكرملين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcc5678194ede1c60dfabc764c8e1a3d.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم السبت، ردا على سؤال ذي صلةوتحدث بيسكوف عن إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمات هاتفية دولية قريبا."ستكون هناك مكالمات هاتفية دولية الأسبوع المقبل".وفي حديثه عن الاجتماع الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي من المقرر أن يعقده رئيس الدولة الأسبوع المقبل، أشار إلى أنه قبل كل شيء يرتبط ببدء عملية الموازنة.وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يزال يتعين علينا إنشاء نظام للمسابقات المحلية وتنويع هذا النظام وتعويض نقص المسابقات الدولية من خلال إنشاء مسابقات في شكل مختلف مع دول مستعدة وترغب في التفاعل معنا، إنه طريق طويل لنقطعه".وأردف بيسكوف: "التدابير التمييزية ضد رياضات النخبة لدينا، بما في ذلك من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، هي حقيقة يجب أن نواجهها، وهذه مشكلة كبيرة للرياضيين الذين، للأسف، لا يستطيعون الحفاظ على لياقتهم الرياضية في المستوى المناسب بسبب هذا، وهذا يفرض على الدولة وعلى الإدارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الرياضة عبئا إضافيا ومسؤولية خاصة لتعويض غياب هذه المسابقات الدولية".
https://sputnikarabic.ae/20220910/بوتين-يرسل-برقية-تهنئة-إلى-ملك-المملكة-المتحدة-تشارلز-الثالث-بمناسبة-توليه-العرش-1067548452.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889600_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_38bc9a388ff939f3ae8ee6a630d000e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, الكرملين
فلاديمير بوتين, الكرملين

الكرملين: بوتين لم يجر مكالمة مع الملك تشارلز الثالث

16:19 GMT 10.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يجر أي اتصالات هاتفية مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم السبت، ردا على سؤال ذي صلة
"لا، لا توجد محادثات هاتفية مع الملك الجديد في جدول الرئيس".
وتحدث بيسكوف عن إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمات هاتفية دولية قريبا.
"ستكون هناك مكالمات هاتفية دولية الأسبوع المقبل".
وفي حديثه عن الاجتماع الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي من المقرر أن يعقده رئيس الدولة الأسبوع المقبل، أشار إلى أنه قبل كل شيء يرتبط ببدء عملية الموازنة.
ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، مع نجله الأمير، وليام - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
بوتين يرسل برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث بمناسبة توليه العرش
10:52 GMT
وكشف بيسكوف أن روسيا ستضطر إلى إنشاء نظام يعوض الرياضيين عن عدم المشاركة في المسابقات الدولية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يزال يتعين علينا إنشاء نظام للمسابقات المحلية وتنويع هذا النظام وتعويض نقص المسابقات الدولية من خلال إنشاء مسابقات في شكل مختلف مع دول مستعدة وترغب في التفاعل معنا، إنه طريق طويل لنقطعه".
وأردف بيسكوف: "التدابير التمييزية ضد رياضات النخبة لدينا، بما في ذلك من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، هي حقيقة يجب أن نواجهها، وهذه مشكلة كبيرة للرياضيين الذين، للأسف، لا يستطيعون الحفاظ على لياقتهم الرياضية في المستوى المناسب بسبب هذا، وهذا يفرض على الدولة وعلى الإدارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الرياضة عبئا إضافيا ومسؤولية خاصة لتعويض غياب هذه المسابقات الدولية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала