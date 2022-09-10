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https://sputnikarabic.ae/20220910/الكويت-تخطيط-وتنفيذ-مشروعات-استثمارية-بـ-163-مليار-دولار-1067569039.html
الكويت… تخطيط وتنفيذ مشروعات استثمارية بـ 163 مليار دولار
الكويت… تخطيط وتنفيذ مشروعات استثمارية بـ 163 مليار دولار
ذكرت صحيفة كويتية أن إجمالي المشروعات الاستثمارية الحالية والمخطط لها في الكويت يتجاوز 50 مليار دينار كويتي (نحو 163 مليار دولار أمريكي). 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T21:34+0000
2022-09-10T21:34+0000
اقتصاد
الكويت
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وتشمل تلك القيمة مشروعات يتم تنفيذها حاليا وأخرى مخطط لها، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم السبت.ولفتت الصحيفة إلى أن الاستثمارات تشمل 4 قطاعات رئيسية أبرزها قطاع الإنشاءات، الذي يستحوذ على نسبة تقدر بـ 35 في المئة من حجم الاستثمارات، التي يتم إنفاقها حاليا وفي المستقبل.وأوضحت الصحيفة أن القطاعات الأخرى، التي تستفيد من هذه الاستثمارات هي قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه والنقل.
https://sputnikarabic.ae/20220831/الوحدة-الاقتصادية-الاستشارية-هل-تنجح-في-زيادة-الاستثمارات-الأجنبية-في-الكويت؟-1067112459.html
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اقتصاد, الكويت
اقتصاد, الكويت

الكويت… تخطيط وتنفيذ مشروعات استثمارية بـ 163 مليار دولار

21:34 GMT 10.09.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
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ذكرت صحيفة كويتية أن إجمالي المشروعات الاستثمارية الحالية والمخطط لها في الكويت يتجاوز 50 مليار دينار كويتي (نحو 163 مليار دولار أمريكي).
وتشمل تلك القيمة مشروعات يتم تنفيذها حاليا وأخرى مخطط لها، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم السبت.
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
الوحدة الاقتصادية الاستشارية... هل تنجح في زيادة الاستثمارات الأجنبية في الكويت؟
31 أغسطس, 17:27 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن الاستثمارات تشمل 4 قطاعات رئيسية أبرزها قطاع الإنشاءات، الذي يستحوذ على نسبة تقدر بـ 35 في المئة من حجم الاستثمارات، التي يتم إنفاقها حاليا وفي المستقبل.
وأوضحت الصحيفة أن القطاعات الأخرى، التي تستفيد من هذه الاستثمارات هي قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه والنقل.
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