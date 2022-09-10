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https://sputnikarabic.ae/20220910/المبعوث-الأمريكي-إلى-القوقاز-يتعهد-بالسعي-إلى-اتفاق-سلام-واسع-النطاق-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1067567105.html
المبعوث الأمريكي إلى القوقاز يتعهد بالسعي إلى اتفاق سلام واسع النطاق بين أرمينيا وأذربيجان
المبعوث الأمريكي إلى القوقاز يتعهد بالسعي إلى اتفاق سلام واسع النطاق بين أرمينيا وأذربيجان
تعهد كبير مستشاري الولايات المتحدة لمفاوضات القوقاز فيليب ريكر، اليوم السبت، بالانخراط بشكل ثنائي إلى جانب الاتحاد الأوروبي في عملية السلام بين أذربيجان... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T19:58+0000
2022-09-10T19:58+0000
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والتقى ريكر وهو أيضا الرئيس المشارك للولايات المتحدة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ليؤكد له التزام الولايات المتحدة بتعزيز "مستقبل آمن ومستقر وديمقراطي ومزدهر وسلمي" لجنوب القوقاز.وصرحت سفارة الولايات المتحدة في أرمينيا أن "الولايات المتحدة ستواصل الانخراط الثنائي مع شركاء لهم نفس التوجهات، مثل الاتحاد الأوروبي ومتعدد الأطراف لدعم تسوية سلمية شاملة لجميع القضايا بين أذربيجان وأرمينيا".خاضت الجارتان حربا دموية في خريف عام 2020 بسبب منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها. وانتهى الأمر باتفاق سلام توسطت فيه روسيا وشهد تنازل أرمينيا عن بعض الأراضي الواقعة تحت سيطرتها إلى أذربيجان المدعومة من تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20220909/الاتحاد-الأوروبي-يرحب-بالإفراج-عن-5-معتقلين-أرمنيين-من-أذربيجان-1067503075.html
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المبعوث الأمريكي إلى القوقاز يتعهد بالسعي إلى اتفاق سلام واسع النطاق بين أرمينيا وأذربيجان

19:58 GMT 10.09.2022
© AFP 2022 / FRANCOIS WALSCHAERTS اجتماع رئيس الوزراء نيكول باشينيان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الأحد 22 مايو 2022
 اجتماع رئيس الوزراء نيكول باشينيان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الأحد 22 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / FRANCOIS WALSCHAERTS
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تعهد كبير مستشاري الولايات المتحدة لمفاوضات القوقاز فيليب ريكر، اليوم السبت، بالانخراط بشكل ثنائي إلى جانب الاتحاد الأوروبي في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.
والتقى ريكر وهو أيضا الرئيس المشارك للولايات المتحدة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ليؤكد له التزام الولايات المتحدة بتعزيز "مستقبل آمن ومستقر وديمقراطي ومزدهر وسلمي" لجنوب القوقاز.
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
الاتحاد الأوروبي يرحب بالإفراج عن 5 معتقلين أرمنيين في أذربيجان
أمس, 07:38 GMT
وصرحت سفارة الولايات المتحدة في أرمينيا أن "الولايات المتحدة ستواصل الانخراط الثنائي مع شركاء لهم نفس التوجهات، مثل الاتحاد الأوروبي ومتعدد الأطراف لدعم تسوية سلمية شاملة لجميع القضايا بين أذربيجان وأرمينيا".
خاضت الجارتان حربا دموية في خريف عام 2020 بسبب منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها. وانتهى الأمر باتفاق سلام توسطت فيه روسيا وشهد تنازل أرمينيا عن بعض الأراضي الواقعة تحت سيطرتها إلى أذربيجان المدعومة من تركيا.
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