https://sputnikarabic.ae/20220910/المتهم-حوت-مصرع-5-أشخاص-بعد-انقلاب-قاربهم-في-نيوزيلندا-1067557434.html

المتهم حوت... مصرع 5 أشخاص بعد انقلاب قاربهم في نيوزيلندا

المتهم حوت... مصرع 5 أشخاص بعد انقلاب قاربهم في نيوزيلندا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم في نيوزيلندا بعدما اصطدم قارب مستأجر صغير بحوت وانقلب، وفقا لتقارير محلية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T15:21+0000

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2022-09-10T15:21+0000

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وقع الحادث، صباح اليوم السبت، بالقرب من بلدة كايكورا جنوب الجزيرة.وفقًا للتقارير المحلية، استمرت عملية البحث والإنقاذ الكبيرة خلال فترة ما بعد الظهر، بمشاركة طائرات هليكوبتر ومتطوعين من خفر السواحل وغواصين.وأكد كريج ماكلي، رئيس بلدية كايكورا، لوكالة "أسوشيتيد برس" أن 11 شخصًا كانوا على متن القارب، تم إنقاذ ستة منهم.وذكرت تقارير محلية أنه تم العثور على جثث المفقودين في وقت لاحق في مقصورة القارب.وقال رقيب شرطة كايكورا، مات بويس، للصحفيين في مكان الحادث: "كان هذا حدثا مأساويا والشرطة تقدم الدعم في هذا الوقت الصعب للغاية".كانت فانيسا تشابمان وصديقاتها هناك، حيث كانت جهود الإنقاذ جارية، وفقًا لموقع Stuff الإخباري.قالت تشابمان إنه من موقع المراقبة، كان بإمكانهم في البداية رؤية شخص يجلس فوق قارب مقلوب يلوح بذراعيه.وأضافت أنه تم إنقاذ الشخص الموجود على متن القارب ويبدو أن شخصًا آخر قد تم سحبه من الماء.قال رئيس البلدية إن المياه بدت هادئة، والافتراض أن حوتا قد ظهر من تحت القارب وقلبه.كايكورا هي وجهة شهيرة لمشاهدة الحيتان، حيث توجد عادة حيتان العنبر في المنطقة كما تمر بعض الحيتان الحدباء أيضا.وذكر رئيس البلدية أنه لم يتضح بعد نوع الحوت الذي اصطدم بالقارب.قال ماكلي إنه لم يسمع بأي حوادث سابقة تتعلق بالحيتان، على الرغم من أنه "دائما ما يدور في ذهنك أنه يمكن أن يحدث ذلك".

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