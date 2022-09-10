https://sputnikarabic.ae/20220910/المضادات-الحيوية-الطبيعية-متى-نستخدمها-وما-تأثيرها؟-1067542248.html

"المضادات الحيوية الطبيعية"... متى نستخدمها وما تأثيرها؟

"المضادات الحيوية الطبيعية"... متى نستخدمها وما تأثيرها؟

معظمنا على دراية بالمضادات الحيوية الصناعية، على سبيل المثال، الأقراص، وتعتبر الخيار الوحيد. لكن بعض العلاجات الطبيعية تساعد أيضًا في مكافحة الميكروبات. ومع... 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T06:44+0000

2022-09-10T06:44+0000

2022-09-10T06:44+0000

علوم

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لا يفضّل الصيدلاني الرئيسي لبينو في براغ 5، توماس أرندت، "المضادات الحيوية الطبيعية"عندما يتعلق الأمر بمكافحة الميكروبات، على الرغم من أن المرضى يلجؤون إليها. يقول الصيدلاني أرندت: "يجب أن أقول إن مصطلح "مضادات حيوية طبيعية" يمكن أن يكون محيرًا"، حسب مجلة "ليدوفكي".الثوم والفجل والشاي الأخضرما هي المنتجات والنباتات الطبية التي تحتوي على المواد الفعالة كمضادات؟ يستشهد توماس أرندت بالثوم كمثال، جميع المواد المهمة تكمن في لبّه. أكثر مكوناته فعالية هو الأليسين، والذي يفرز عند قطع فص ثوم، وهو من الحمض الأميني الأليسين. بالإضافة إلى الأليسين، يتشكل حمض البيروفيك والأمونيا أيضًا. ينقسم الأليسين الناتج إلى مواد مفيدة أخرى.يقول توماس أرندت: "إنه الأليسين، الذي يمنح الثوم أيضًا رائحة معينة، وله تأثير مضاد للبكتيريا ومضاد للعفن ومضاد للفيروسات". تشمل الأطعمة الشائعة الأخرى التي يمكن تصنيفها على أنها "مضادات حيوية طبيعية"، على سبيل المثال، البصل والفجل الحار والزنجبيل والشاي الأخضر.الأدوية التقليدية الأساسيةيوضح الصيدلي: "يمكن للمريض أن يصف لنفسه جميع الأدوية الطبيعية المدرجة، حيث يمكن شراء معظمها من أقرب سوبر ماركت. من الضروري فقط تذكر الأمراض والكمية التي يجب تطبيقها عليها، لأنه حتى الدواء الذي يستخدم غير محدود يمكن أن يصبح سامًا. "من المهم أن نلاحظ، على سبيل المثال، أن هذه المنتجات، سواء في شكلها الأصلي أو معالجتها إلى مكملات غذائية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل الأدوية الاصطناعية التقليدية".إنه لا يفضّل فعليا فكرة أن يوصف للمريض "العلاجات الشعبية". يؤكد توماس أرندت: "إذا كان المريض سيئًا لدرجة أنه يجب عليه الذهاب إلى الطبيب، فعليه تناول الدواء الذي وصفه الاختصاصي". ويضيف: "هذه المضادات الحيوية الطبيعية جيدة كإجراء وقائي، كجزء من نظام غذائي صحي، أو فقط عندما تكون الأعراض خفيفة إلى معتدلة".ومع ذلك، ما زلنا نتحدث عن حقيقة أن هذه المنتجات يمكن أن تؤثر على الجسم. لكن هل يمكن أن تصبح خطرة في ظل ظروف معينة أو عند التفاعل مع أدوية أخرى؟ ما هو أفضل وقت لمراجعة الطبيب؟الاستخدام السليم للمضادات الحيويةيحذر توماس أرندت من أنه "من الخطر الاعتماد كليًا على العلاجات الطبيعية وعدم الذهاب إلى الطبيب، وإهمال الأدوية الموصوفة وأشكال العلاج الأخرى". لسوء الحظ، مثل هذه الحالات شائعة.وفقًا لتوماس أرندت، لجأ الناس إلى العلاجات الطبيعية في وقت لم تكن فيه الأدوية الحقيقية متاحة لهم. يوضح الاختصاصي: "في تاريخ الطب وعلم العقاقير، كانت العلاجات الطبيعية هي أول ما تم استخدامه. وحتى الآن، يمكن العثور عليها لدى الأشخاص الذين يعيشون في البرية ولديهم إمكانية ضئيلة أو معدومة للوصول إلى الطب الحديث".تأثير غير مضمونالعلاجات الطبيعية لا يمكن أن تحل محل الأدوية الاصطناعية. "تخضع الأدوية لعملية الموافقة قبل طرحها في السوق، وتقدم الشركة المصنعة نتائج التجارب السمية والصيدلانية والتقييم السريري وما إلى ذلك".تحتوي الأدوية على واحد (أو أكثر) من المواد الطبية المحددة. العلاجات الطبيعية، على العكس من ذلك، عادة ما تكون عبارة عن تكتل من مواد مختلفة، على الرغم من أننا يمكن أن نطلق على بعضها، كما في حالة الثوم الأليسين المذكور، العنصر النشط الرئيسي. لكنها تحتوي على أكثر من ذلك بكثير من مواد طبيعية تضاعف التأثير الكلي، وبالتالي يصعب وصف تأثيرها بدقة.

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