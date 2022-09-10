https://sputnikarabic.ae/20220910/الولايات-المتحدة-تواصل-العمل-على-فرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1067540240.html
الولايات المتحدة تواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
الولايات المتحدة تواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
أعلن منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، إن بلادة ستواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T00:47+0000
2022-09-10T00:47+0000
2022-09-10T00:47+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوبراين: "إن الولايات المتحدة ستواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا".وحذر روسيا وحلفائها من تبعات العملية العسكرية في أوكرانيا وقال إنها ستكون وخيمة.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة تواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
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أعلن منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، إن بلادة ستواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أوبراين: "إن الولايات المتحدة ستواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا".
وحذر روسيا وحلفائها من تبعات العملية العسكرية في أوكرانيا وقال إنها ستكون وخيمة.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على العملية العسكرية الخاصة
، التي أطلقتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي.