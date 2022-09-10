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الولايات المتحدة تواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
الولايات المتحدة تواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
أعلن منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، إن بلادة ستواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T00:47+0000
2022-09-10T00:47+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوبراين: "إن الولايات المتحدة ستواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا".وحذر روسيا وحلفائها من تبعات العملية العسكرية في أوكرانيا وقال إنها ستكون وخيمة.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

00:47 GMT 10.09.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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أعلن منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، إن بلادة ستواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوبراين: "إن الولايات المتحدة ستواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا".
وحذر روسيا وحلفائها من تبعات العملية العسكرية في أوكرانيا وقال إنها ستكون وخيمة.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:37 GMT
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