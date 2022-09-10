https://sputnikarabic.ae/20220910/باكستان-مذبحة-مناخية-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفياضات-إلى-1396-قتيلا--1067558112.html
باكستان "مذبحة مناخية"... ارتفاع حصيلة ضحايا الفياضات إلى 1396 قتيلا
باكستان "مذبحة مناخية"... ارتفاع حصيلة ضحايا الفياضات إلى 1396 قتيلا
أعلن المركز الوطني الباكستاني لتنسيق الاستجابة للفيضانات، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي تشهدها البلاد إلى 1396 قتيلا. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T15:39+0000
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وكشف المركز في بيان له، اليوم السبت، عن أن "حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها باكستان جراء سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة منذ منتصف شهر يونيو الماضي ارتفعت إلى 1396 قتيلا، بينما وصل عدد المصابين إلى 12728 شخصا".من جهتها أشارت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية إلى أن "الفيضانات ما زالت تشكل تحديا صعبا في إقليمي السند وبلوشستان الجنوبيين".وأكدت في بيان لها أن "إقليم خيبر بختونخوا مهدد بالتعرض لموجة جديدة من الفيضانات والسيول نظراً لتوقع هطول سلسلة جديدة من الأمطار الموسمية الغزيرة ابتداء من الأسبوع المقبل".ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكستان، أمس الجمعة، لدعم استجابة السلطات في مواجهة الفيضانات المدمرة.وقال خلال مؤتمر صحفي في مدينة كراتشي الساحلية إنهوأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد شاهدت العديد من الكوارث الإنسانية في العالم، لكن لم أشهد مطلقا مذبحة مناخية بهذا الحجم".وتابع غوتيريش: "ببساطة ليس لدي كلمات تصف ما شاهدته اليوم"، مشيرا إلى حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات في البلد الآسيوي.
https://sputnikarabic.ae/20220910/-غوتيريش-لم-أر-مطلقا-مذبحة-مناخية-مثل-التي-تشهدها-باكستان-1067556185.html
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باكستان "مذبحة مناخية"... ارتفاع حصيلة ضحايا الفياضات إلى 1396 قتيلا
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أعلن المركز الوطني الباكستاني لتنسيق الاستجابة للفيضانات، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي تشهدها البلاد إلى 1396 قتيلا.
وكشف المركز في بيان له، اليوم السبت، عن أن "حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها باكستان جراء سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة منذ منتصف شهر يونيو الماضي ارتفعت إلى 1396 قتيلا، بينما وصل عدد المصابين إلى 12728 شخصا".
من جهتها أشارت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية إلى أن "الفيضانات ما زالت تشكل تحديا صعبا في إقليمي السند وبلوشستان الجنوبيين".
وأكدت في بيان لها أن "إقليم خيبر بختونخوا مهدد بالتعرض لموجة جديدة من الفيضانات والسيول نظراً لتوقع هطول سلسلة جديدة من الأمطار الموسمية الغزيرة ابتداء من الأسبوع المقبل".
ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكستان، أمس الجمعة، لدعم استجابة السلطات في مواجهة الفيضانات المدمرة.
وقال خلال مؤتمر صحفي في مدينة كراتشي الساحلية إنه
"لم يشهد "مذبحة مناخية"، مثل التي تشهدها باكستان جراء الفيضانات العارمة".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد شاهدت العديد من الكوارث الإنسانية في العالم، لكن لم أشهد مطلقا مذبحة مناخية بهذا الحجم".
وتابع غوتيريش: "ببساطة ليس لدي كلمات تصف ما شاهدته اليوم"، مشيرا إلى حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات
في البلد الآسيوي.