https://sputnikarabic.ae/20220910/بايدن-يمدد-حالة-الطوارئ-الوطنية-المتعلقة-بالإرهاب-لعام-2001-لمدة-عام-آخر-1067553623.html
بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالإرهاب لعام 2001 لمدة عام آخر
بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالإرهاب لعام 2001 لمدة عام آخر
أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابية، لمدة عام آخر. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T13:36+0000
2022-09-10T13:36+0000
2022-09-10T13:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
جو بايدن
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وقال بايدن في بيان إلى الكونغرس: "لقد أرسلت إلى السجل الفيدرالي إشعارا يفيد بأن حالة الطوارئ المعلنة في الإعلان 7463، فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001، ستستمر لمدة عام إضافي".وأشار بايدن إلى أن "التهديد الإرهابي ضد أمريكا مستمر ويتطلب تمديد حالة الطوارئ الوطنية هذه بعد 14 سبتمبر".وأعلن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، في ذلك الوقت حالة الطوارئ الوطنية، بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة قبل 21 عاما.وفي 11 سبتمبر 2001، هاجم أعضاء القاعدة (جماعة إرهابية محظورة في روسيا) وعدد من الدول الأخرى مركز التجارة العالمي ومنشآت أخرى في الولايات المتحدة.وأسفرت الهجمات الإرهابية عن مقتل 2977 شخصا، فضلا عن 19 إرهابيا، وفقد 24 آخرين، مما يجعله أكبر هجوم إرهابي في التاريخ من حيث عدد الضحايا.
https://sputnikarabic.ae/20220620/الصين-حروب-أمريكا-بعد-هجوم-11-سبتمبر-أسفرت-عن-49-مليون-لاجئ-1063913948.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن
بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالإرهاب لعام 2001 لمدة عام آخر
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أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابية، لمدة عام آخر.
وقال بايدن في بيان
إلى الكونغرس: "لقد أرسلت إلى السجل الفيدرالي إشعارا يفيد بأن حالة الطوارئ المعلنة في الإعلان 7463، فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001، ستستمر لمدة عام إضافي".
وأشار بايدن إلى أن "التهديد الإرهابي ضد أمريكا مستمر ويتطلب تمديد حالة الطوارئ الوطنية هذه بعد 14 سبتمبر".
وأعلن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، في ذلك الوقت حالة الطوارئ الوطنية، بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة قبل 21 عاما.
وفي 11 سبتمبر 2001، هاجم أعضاء القاعدة (جماعة إرهابية محظورة في روسيا) وعدد من الدول الأخرى مركز التجارة العالمي ومنشآت أخرى في الولايات المتحدة.
وأسفرت الهجمات الإرهابية عن مقتل 2977 شخصا، فضلا عن 19 إرهابيا، وفقد 24 آخرين، مما يجعله أكبر هجوم إرهابي في التاريخ من حيث عدد الضحايا.