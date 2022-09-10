عربي
https://sputnikarabic.ae/20220910/بايدن-يمدد-حالة-الطوارئ-الوطنية-المتعلقة-بالإرهاب-لعام-2001-لمدة-عام-آخر-1067553623.html
بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالإرهاب لعام 2001 لمدة عام آخر
بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالإرهاب لعام 2001 لمدة عام آخر
أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في أعقاب ‏هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابية، لمدة عام آخر.‏ 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T13:36+0000
2022-09-10T13:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101837/15/1018371591_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_8f7f7439fec4dd371b19df4ad24e195a.jpg
وقال بايدن في بيان إلى الكونغرس: "لقد أرسلت إلى السجل الفيدرالي إشعارا يفيد بأن حالة الطوارئ المعلنة في الإعلان 7463، فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001، ستستمر لمدة عام إضافي".وأشار بايدن إلى أن "التهديد الإرهابي ضد أمريكا مستمر ويتطلب تمديد حالة الطوارئ الوطنية هذه بعد 14 سبتمبر".وأعلن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، في ذلك الوقت حالة الطوارئ الوطنية، بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة قبل 21 عاما.وفي 11 سبتمبر 2001، هاجم أعضاء القاعدة (جماعة إرهابية محظورة في روسيا) وعدد من الدول الأخرى مركز التجارة العالمي ومنشآت أخرى في الولايات المتحدة.وأسفرت الهجمات الإرهابية عن مقتل 2977 شخصا، فضلا عن 19 إرهابيا، وفقد 24 آخرين، مما يجعله أكبر هجوم إرهابي في التاريخ من حيث عدد الضحايا.
https://sputnikarabic.ae/20220620/الصين-حروب-أمريكا-بعد-هجوم-11-سبتمبر-أسفرت-عن-49-مليون-لاجئ-1063913948.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101837/15/1018371591_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_446c188a13c648df0098025740d87bac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن

بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالإرهاب لعام 2001 لمدة عام آخر

13:36 GMT 10.09.2022
© AFP 2022 / Seth Mcallisterأحداث 11 سبتمبر 2001
أحداث 11 سبتمبر 2001 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
أحداث 11 سبتمبر 2001
© AFP 2022 / Seth Mcallister
تابعنا عبرTelegram
أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في أعقاب ‏هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابية، لمدة عام آخر.‏
وقال بايدن في بيان إلى الكونغرس: "لقد أرسلت إلى السجل الفيدرالي إشعارا يفيد بأن حالة الطوارئ المعلنة في الإعلان 7463، فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001، ستستمر لمدة عام إضافي".
وأشار بايدن إلى أن "التهديد الإرهابي ضد أمريكا مستمر ويتطلب تمديد حالة الطوارئ الوطنية هذه بعد 14 سبتمبر".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
الصين: حروب أمريكا بعد هجوم 11 سبتمبر أسفرت عن 49 مليون لاجئ
20 يونيو, 13:18 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، في ذلك الوقت حالة الطوارئ الوطنية، بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة قبل 21 عاما.
وفي 11 سبتمبر 2001، هاجم أعضاء القاعدة (جماعة إرهابية محظورة في روسيا) وعدد من الدول الأخرى مركز التجارة العالمي ومنشآت أخرى في الولايات المتحدة.
وأسفرت الهجمات الإرهابية عن مقتل 2977 شخصا، فضلا عن 19 إرهابيا، وفقد 24 آخرين، مما يجعله أكبر هجوم إرهابي في التاريخ من حيث عدد الضحايا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала