https://sputnikarabic.ae/20220910/بوتين-يرسل-برقية-تهنئة-إلى-ملك-المملكة-المتحدة-تشارلز-الثالث-بمناسبة-توليه-العرش-1067548452.html

بوتين يرسل برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث بمناسبة توليه العرش

بوتين يرسل برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث بمناسبة توليه العرش

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة بمناسبة توليه العرش رسميًا بعد يومين على وفاة والدته... 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T10:52+0000

2022-09-10T10:52+0000

2022-09-10T10:53+0000

روسيا

تهنئة

فلاديمير بوتين

أخبار الأمير تشارلز

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وذكر الكرملين، في بيان: "أرسل فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بمناسبة توليه العرش".وقال بوتين في البرقية: "جلالة الملك، أرجو أن تتقبلوا خالص التهاني بمناسبة توليكم العرش. أتمنى لجلالتك التوفيق والصحة".وأعلن ممثل مجلس اعتلاء العرش تنصيب الملك الجديد خلال جلسة التتويج، اليوم السبت، في قصر سانت جيمس في العاصمة لندن.وجاء الإعلان عن تنصيب تشارلز الثالث ملكا بحضور أعضاء مجلس العموم وممثلي الأقاليم ومواطني لندن وسائر الأقاليم، وقال ممثل مجلس اعتلاء العرش: "نعلن بالإجماع أن الأمير تشارلز آرثر جورج أصبح الآن بعد وفاة الملكة الوريث الوحيد الملك تشارلز الثالث ملكًا على الكومنولث".وفي وقت سابق، قال ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث، يوم الخميس الماضي، إن وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية تعد لحظة "حزن شديد" له ولعائلته، في أول تعليق له عقب إعلان خبر الوفاة رسميا.وأضاف ملك البلاد إن والدته ملكة بريطانيا الراحلة كانت "ذات سيادة عزيزة وأم محبوبة للغاية يمكن أن نفتقدها في جميع أنحاء العالم"، متابعا أن وفاة الملكة كانت "لحظة حزن كبير بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي".وجاء في بيانه: "أعلم أن خسارتها ستشعر بعمق في جميع أنحاء البلاد، والكومنولث، ومن قبل عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء العالم"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأعلن قصر باكنغهام، في وقت سابق من يوم الخميس الماضي، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة. وقال القصر في بيان، إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".ونكس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام بعد إعلان وفاة الملكة بشكل رسمي، وتحول الموقع الرسمي لقصر باكنغهام على الإنترنت إلى اللون الأسود حدادا على وفاة الملكة (1926 -2022).

https://sputnikarabic.ae/20220910/إعلان-تشارلز-الثالث-ملكا-على-المملكة-المتحدة-رسميا-1067546304.html

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روسيا, تهنئة, فلاديمير بوتين, أخبار الأمير تشارلز