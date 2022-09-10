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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220910/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067541533.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T05:33+0000
2022-09-10T05:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي روسيا في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:33 GMT 10.09.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:33 GMT 10.09.2022
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
خبير يتوقع أزمة غذائية في أوروبا
04:42 GMT
05:33 GMT 10.09.2022
وزير تشيكي لا يستبعد خروج المجر من الاتحاد الأوروبي بسبب روسيا
صرح الوزير التشيكي للشؤون الأوروبية ميكولاس بيك على الهواء في المحطة الإذاعية Český rozhlas Plus أنه قد يصبح موقف الحكومة المجرية من العلاقات بين الكتلة الأوروبية وروسيا أساسًا لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
05:32 GMT 10.09.2022
الولايات المتحدة تواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
أعلن منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، إن بلادة ستواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
05:31 GMT 10.09.2022
القوات الأوكرانية تقصف العديد من المناطق في دونيتسك
قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار إن القوات الأوكرانية قصفت ثلاث مستوطنات في منطقة دونيتسك، وأطلقت ما مجموعه إحدى عشرة قذيفة مدفعية من عيار 155 و152 ملم.
05:30 GMT 10.09.2022
الخزانة الأمريكية مستعدون لفرض عقوبات على الشركات التي تشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، أنها ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:37 GMT
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