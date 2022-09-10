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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T05:33+0000
2022-09-10T05:33+0000
2022-09-10T05:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة تابعنا عبر
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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صرح الوزير التشيكي للشؤون الأوروبية ميكولاس بيك على الهواء في المحطة الإذاعية Český rozhlas Plus أنه قد يصبح موقف الحكومة المجرية من العلاقات بين الكتلة الأوروبية وروسيا أساسًا لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
أعلن منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، إن بلادة ستواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار إن القوات الأوكرانية قصفت ثلاث مستوطنات في منطقة دونيتسك، وأطلقت ما مجموعه إحدى عشرة قذيفة مدفعية من عيار 155 و152 ملم.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، أنها ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي.