https://sputnikarabic.ae/20220910/تفشي-الكوليرا-في-مناطق-نفوذ-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1067561342.html

تفشي "الكوليرا" في مناطق نفوذ الجيش الأمريكي شرقي سوريا

تفشي "الكوليرا" في مناطق نفوذ الجيش الأمريكي شرقي سوريا

ارتفع عدد الوفيات المسجلة في الساعات الماضية في مناطق نفوذ الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له من قوات "قسد" غربي محافظة دير الزور شرقي سوريا، بسبب تفشي مرض... 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T17:05+0000

2022-09-10T17:05+0000

2022-09-10T17:05+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن جائحة الكوليرا بدأت بالنشاط في المناطق التي يعتمد سكانها على مياه الشرب من نهر الفرات، والذي بدوره يعاني من انخفاض شديد في منسوب جريانه بسبب حبس الدولة التركية لمياه النهر.وبدأت المقرات الصحية باستقبال أعداد متزايدة من الإصابات التي توزعت على مشفى الكسرة ومستوصف محيميدة ومشافي المدينة والبصيرة العام بريف دير الزور الغربي والشمالي الواقعين تحت سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحي "قسد" الموالين له.وقالت المصادر إن "الأعداد الموجودة في المشافي حتى ظهر اليوم، وصلت إلى مايقارب الـ200 إصابة بينهم أطفال ونساء يعانون من الاقياء والاسهال وارتفاع في درجة الحرارة والصداع وتشنجات في العضلات مع النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية وغياب اختبارات مرض الكوليرا، بحسب المصادر.واضافت المصادر أن ازدياد تلوث المياه في نهر الفرات سببه توقف توزيع "مادة الكلور" المعقمة على محطات المياه من قبل مايسمى مكتب الخدمات في مجلس دير الزور المدني التابع لقوات "قسد" خلال الثلاث أشهر الفائتة.وتتركز الإصابات بشكل اساسي في قرى الهرموشية وحوائج البومصعة والكسرة والزغير اي مايسمى (بخط البكارة)،وقد تم التأكد منها عبر التحاليل المخبرية وأخذ العينات، وأظهرت نتائج التحاليل أن سبب الإصابات بالمرض يعود لتلوث المياه، إذ لا يوجد تعقيم للمياه في جميع محطات ريف دير الزور الواقع تحت سيطرة "قسد"،بحسب المصادر.وفي محافظة الرقة سجلت المراكز الطبية والمشافي العامة والخاصة عدد كبير من المراجعين الذين يعانون من اعراض مشابهة لمرض "الكوليرا" خصوصا الاقياء والإسهال الحاد لكن دون تأكيد الإصابات.بدوره أكد مدير صحة محافظة الحسكة الحكومية الدكتور عيسى خلف، لـ "سبوتنيك" بأنه "لم تسجل أي إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في كافة مناطق محافظة الحسكة حتى تلك الواقعة تحت سيطرة "قسد".وفي السياق نفسه أكدت مصادر طبية حكومية من مديرية الصحة في دير الزور لـ"سبوتنيك" عدم وجود أي إصابة بمرض “الكوليرا” ضمن مناطق سيطرة الدولة السورية في المحافظة، مشيرة إلى عدم توفر معلومات في المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات والتي يسيطر عليها الجيش الأمريكي ومسلحو "قسد".ويعرف “الكوليرا” بأنه مرض بكتيري عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، ويتسبب بالإصابة بإسهال حاد وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاجه، فإنه يمكن أن يكون قاتلاً خلال فترة قصيرة.

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