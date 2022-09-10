https://sputnikarabic.ae/20220910/تلغراف-الأوروبيون-عادوا-إلى-رشدهم-بعد-إنذار-بوتين-لهم-1067547253.html
"تلغراف": الأوروبيون عادوا إلى رشدهم بعد إنذار بوتين لهم
"تلغراف": الأوروبيون عادوا إلى رشدهم بعد إنذار بوتين لهم
أجبر تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعليق إمدادات الغاز، قادة الاتحاد الأوروبي على العودة إلى رشدهم والتخلي عن فكرة فرض سقف لأسعار الغاز الروسي. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T10:07+0000
2022-09-10T10:07+0000
2022-09-10T10:07+0000
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وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية في مقال نشرته أمس الجمعة على موقعها الإلكتروني، أن "أوروبا تخلت عن فكرة وضع سقف لسعر الغاز الروسي بعد تحذير الرئيس بوتين من تعليق الإمدادات في حال اتخاذ مثل هذا القرار". وأضافت أن الوزراء في الاجتماع الأخير للمفوضية الأوروبية طلبوا وضع خطة لتخفيف التوترات في أسواق الطاقة. وأوضحت الصحيفة أن أوروبا تشهد حاليا أزمة قوية ناجمة عن ارتفاع حاد في أسعار الطاقة ونقص الإمدادات. وخلصت الصحيفة إلى أن "الوزراء في بروكسل يحاولون بشكل عاجل الاستعداد لشتاء قاسي".وكان وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي قد ناقشوا أمس الجمعة في اجتماع استثنائي، إجراءات إضافية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك إمكانية تحديد أسعار الغاز الروسي.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على روسيا.كما أن هناك محاولات من بعض الدول الأوروبية، لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع صعوبة إيجاد البدائل.
https://sputnikarabic.ae/20220907/بوتين-اتهام-روسيا-باستخدام-السيل-الشمالي-سلاحا-في-مجال-الطاقة-هراء-1067406362.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن
"تلغراف": الأوروبيون عادوا إلى رشدهم بعد إنذار بوتين لهم
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أجبر تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعليق إمدادات الغاز، قادة الاتحاد الأوروبي على العودة إلى رشدهم والتخلي عن فكرة فرض سقف لأسعار الغاز الروسي.
وذكرت
صحيفة "تلغراف" البريطانية في مقال نشرته أمس الجمعة على موقعها الإلكتروني، أن "أوروبا تخلت عن فكرة وضع سقف لسعر الغاز الروسي بعد تحذير الرئيس بوتين من تعليق الإمدادات في حال اتخاذ مثل هذا القرار".
وأضافت أن الوزراء في الاجتماع الأخير للمفوضية الأوروبية طلبوا وضع خطة لتخفيف التوترات في أسواق الطاقة.
وأوضحت الصحيفة أن أوروبا تشهد حاليا أزمة قوية ناجمة عن ارتفاع حاد في أسعار الطاقة ونقص الإمدادات.
وخلصت الصحيفة إلى أن "الوزراء في بروكسل يحاولون بشكل عاجل الاستعداد لشتاء قاسي".
وكان وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي قد ناقشوا أمس الجمعة في اجتماع استثنائي، إجراءات إضافية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك إمكانية تحديد أسعار الغاز الروسي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على اقتراح وضع سقف لأسعار موارد الطاقة الروسية، إن "الغرب ليس في وضع يسمح له بإملاء شروطه على موسكو"، داعيا القادة الأوروبيين على العودة إلى رشدهم.
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على روسيا.
كما أن هناك محاولات من بعض الدول الأوروبية، لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي
، مع صعوبة إيجاد البدائل.