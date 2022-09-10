https://sputnikarabic.ae/20220910/تمهيدا-لانتخابات-الكنيست-نتنياهو-يطلق-حملة-إعلامية-لاستقطاب-أصوات-المجتمع-العربي-1067557147.html
تمهيدا لانتخابات الكنيست... نتنياهو يطلق حملة إعلامية لاستقطاب أصوات المجتمع العربي
تمهيدا لانتخابات الكنيست... نتنياهو يطلق حملة إعلامية لاستقطاب أصوات المجتمع العربي
يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، استعداداته لانتخابات الكنيست المقبلة، بإطلاق حملة إعلامية لاستقطاب أصوات المجتمع العربي. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T15:08+0000
2022-09-10T15:08+0000
2022-09-10T15:08+0000
بنيامين نتنياهو
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ذكرت صحيفة "تايمز أوف" إسرائيل في نسختها الإنجليزية، أن نتنياهو يحاول استقطاب أصوات الناخبين العرب في الانتخابات البرلمانية المقبلة للكنيست من خلال تدشين حملة انتخابية جديدة باللغة العربية.وأوضحت الصحيفة أن زعيم المعارضة الحالي بات أحد قادة الأحزاب السياسية القلائل الذين يحاولون جذب أصوات الناخبين الإسرائيليين في المجتمع العربي، أو القلائل الذين اتجهوا للمجتمع العربي في انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حيث يسعى نتنياهو من خلالها كرئيس لحزب "الليكود" للعودة للسلطة مجددا.وأطلق نتنياهو حسابات باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام وتويتر وتيك توك) باعتبارها جزءا من الحملة الانتخابية الجديدة، حيث تنشر تلك الحسابات مقاطع فيديو مترجمة باللغة العربية، حيث دشن هذه الحملة الإعلانية لاستهداف الناخبين العرب، تحديدا.وسبق لنتنياهو نفسه إطلاق حملات إعلامية مماثلة في انتخابية سابقة للكنيست، وإن لم تحقق إلا نتائج ضعيفة، لكنه بدأ الحملة الجديدة بتغريدة، يقول فيها "فقط الليكود يستطيع إقامة حكومة مستقرة لأربعة سنوات مزدهرة"، مؤكدا خلالها التزامه بتحقيق المساواة بين العرب واليهود.ومن المقرر أن تشهد إسرائيل مطلع نوفمبر المقبل انتخابات مبكرة هي الخامسة في غضون ثلاث سنوات ونصف وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
تمهيدا لانتخابات الكنيست... نتنياهو يطلق حملة إعلامية لاستقطاب أصوات المجتمع العربي
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يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، استعداداته لانتخابات الكنيست المقبلة، بإطلاق حملة إعلامية لاستقطاب أصوات المجتمع العربي.
ذكرت صحيفة
"تايمز أوف" إسرائيل في نسختها الإنجليزية، أن نتنياهو يحاول استقطاب أصوات الناخبين العرب في الانتخابات البرلمانية المقبلة للكنيست من خلال تدشين حملة انتخابية جديدة باللغة العربية.
وأوضحت الصحيفة أن زعيم المعارضة الحالي
بات أحد قادة الأحزاب السياسية القلائل الذين يحاولون جذب أصوات الناخبين الإسرائيليين في المجتمع العربي، أو القلائل الذين اتجهوا للمجتمع العربي في انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حيث يسعى نتنياهو من خلالها كرئيس لحزب "الليكود" للعودة للسلطة مجددا.
وأطلق نتنياهو حسابات باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام وتويتر وتيك توك) باعتبارها جزءا من الحملة الانتخابية الجديدة، حيث تنشر تلك الحسابات مقاطع فيديو مترجمة باللغة العربية، حيث دشن هذه الحملة الإعلانية لاستهداف الناخبين العرب، تحديدا.
وسبق لنتنياهو نفسه إطلاق حملات إعلامية مماثلة في انتخابية سابقة للكنيست
، وإن لم تحقق إلا نتائج ضعيفة، لكنه بدأ الحملة الجديدة بتغريدة، يقول فيها "فقط الليكود يستطيع إقامة حكومة مستقرة لأربعة سنوات مزدهرة"، مؤكدا خلالها التزامه بتحقيق المساواة بين العرب واليهود.
ومن المقرر أن تشهد إسرائيل مطلع نوفمبر المقبل انتخابات مبكرة هي الخامسة في غضون ثلاث سنوات ونصف وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي.