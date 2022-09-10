https://sputnikarabic.ae/20220910/حكم-مباراة-برشلونة-وقادش-يوقف-اللعب-بسبب-أزمة-قلبية-1067568094.html
حكم مباراة برشلونة وقادش يوقف اللعب بسبب أزمة قلبية
حكم مباراة برشلونة وقادش يوقف اللعب بسبب أزمة قلبية
أوقف حكم مباراة برشلونة وقادش، المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني (الليغا)، بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة صحية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T20:26+0000
2022-09-10T20:26+0000
2022-09-10T20:26+0000
رياضة
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المجتمع
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وكانت المباراة قد وصلت إلى الدقيقة 82 من عمر اللقاء وسط تقدم الفريق الكتالوني برشلونة بهدفين دون رد سجلهما الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج، عندما قرر حكم المباراة وقفها بسبب إصابة أحد المشجعين بأزمة قلبية.وذهبت الأجهزة الطبية واللاعبين والحضور باتجاه المصاب من أجل إسعافه وسط حالة من القلق، بينما أظهرت الكاميرات جيرمياس ليدسما حارس قادش، وهو ينقل حقيبة الإسعافات الأولية إلى المدرج الذي يتم فيه علاج المشجع.وبعد الاطمئنان على المشجع وإنقاذه قرر الحكم استئناف المواجهة ليسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث، وعثمان ديمبلي الهدف الرابع وينتهي عمر المباراة بفوز برشلونة بأربعة أهداف دون مقابل.
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رياضة, نادي برشلونة, المجتمع
رياضة, نادي برشلونة, المجتمع
حكم مباراة برشلونة وقادش يوقف اللعب بسبب أزمة قلبية
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أوقف حكم مباراة برشلونة وقادش، المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني (الليغا)، بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة صحية.
وكانت المباراة قد وصلت إلى الدقيقة 82 من عمر اللقاء وسط تقدم الفريق الكتالوني برشلونة بهدفين دون رد سجلهما الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج، عندما قرر حكم المباراة وقفها بسبب إصابة أحد المشجعين بأزمة قلبية.
وذهبت الأجهزة الطبية واللاعبين والحضور باتجاه المصاب من أجل إسعافه وسط حالة من القلق، بينما أظهرت الكاميرات جيرمياس ليدسما حارس قادش، وهو ينقل حقيبة الإسعافات الأولية إلى المدرج الذي يتم فيه علاج المشجع.
وبعد الاطمئنان على المشجع وإنقاذه قرر الحكم استئناف المواجهة ليسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث، وعثمان ديمبلي الهدف الرابع وينتهي عمر المباراة بفوز برشلونة بأربعة أهداف دون مقابل.