https://sputnikarabic.ae/20220910/حكومة-صنعاء-تتهم-التحالف-بتعمد-احتجاز-السفن-1067565380.html
حكومة صنعاء تتهم التحالف بتعمد احتجاز السفن
حكومة صنعاء تتهم التحالف بتعمد احتجاز السفن
اتهم وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء، أحمد عبد الله دارس، التحالف العربي بتعمد احتجاز السفن والمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T18:36+0000
2022-09-10T18:36+0000
2022-09-10T18:36+0000
الحرب على اليمن
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وقال دارس في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن "تحالف العدوان ما زال يحتجز خمس ناقلات مشتقات نفطية رغم خضوعها للتفتيش في جيبوتي وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وأضاف أن: "تلك الممارسات التعسفية تمثل عرقلة واضحة لاتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة، بل وخرقا واضحا لبنودها".وطالب الأمم المتحدة بسرعة الإفراج عن بقية سفن الوقود المحتجزة، وعدم التعرض لها في المستقبل نظرا لأن المواطنين في احتياج فعلي لهذه المشتقات.وقبل أيام، اتهمت شركة النفط اليمنية في صنعاء، التحالف العربي باحتجاز سفينتي بنزين جديدتين، رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، معتبرة أن ذلك خرقا جديدا للهدنة المؤقتة.
https://sputnikarabic.ae/20220910/مقتل-جندي-وإصابة-8-بينهم-مدنيين-إثر-تفجير-عبوة-ناسفة-في-اليمن-1067547636.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن
حكومة صنعاء تتهم التحالف بتعمد احتجاز السفن
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اتهم وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء، أحمد عبد الله دارس، التحالف العربي بتعمد احتجاز السفن والمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني.
وقال دارس في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن "تحالف العدوان ما زال يحتجز خمس ناقلات مشتقات نفطية رغم خضوعها للتفتيش في جيبوتي وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"
.
وأضاف أن: "تلك الممارسات التعسفية تمثل عرقلة واضحة لاتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة، بل وخرقا واضحا لبنودها".
وطالب الأمم المتحدة بسرعة الإفراج عن بقية سفن الوقود المحتجزة
، وعدم التعرض لها في المستقبل نظرا لأن المواطنين في احتياج فعلي لهذه المشتقات.
وقبل أيام، اتهمت شركة النفط اليمنية في صنعاء، التحالف العربي باحتجاز سفينتي بنزين جديدتين، رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، معتبرة أن ذلك خرقا جديدا للهدنة المؤقتة.