https://sputnikarabic.ae/20220910/حكومة-صنعاء-تتهم-التحالف-بتعمد-احتجاز-السفن-1067565380.html

حكومة صنعاء تتهم التحالف بتعمد احتجاز السفن

حكومة صنعاء تتهم التحالف بتعمد احتجاز السفن

اتهم وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء، أحمد عبد الله دارس، التحالف العربي بتعمد احتجاز السفن والمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني. 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T18:36+0000

2022-09-10T18:36+0000

2022-09-10T18:36+0000

الحرب على اليمن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104109/79/1041097903_0:0:3809:2143_1920x0_80_0_0_a20860468d7bca98e2fbab5394b3ca5b.jpg

وقال دارس في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن "تحالف العدوان ما زال يحتجز خمس ناقلات مشتقات نفطية رغم خضوعها للتفتيش في جيبوتي وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وأضاف أن: "تلك الممارسات التعسفية تمثل عرقلة واضحة لاتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة، بل وخرقا واضحا لبنودها".وطالب الأمم المتحدة بسرعة الإفراج عن بقية سفن الوقود المحتجزة، وعدم التعرض لها في المستقبل نظرا لأن المواطنين في احتياج فعلي لهذه المشتقات.وقبل أيام، اتهمت شركة النفط اليمنية في صنعاء، التحالف العربي باحتجاز سفينتي بنزين جديدتين، رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، معتبرة أن ذلك خرقا جديدا للهدنة المؤقتة.

https://sputnikarabic.ae/20220910/مقتل-جندي-وإصابة-8-بينهم-مدنيين-إثر-تفجير-عبوة-ناسفة-في-اليمن-1067547636.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن