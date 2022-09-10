https://sputnikarabic.ae/20220910/خفر-السواحل-التركي-يعلن-إنقاذ-1074-مهاجرا-خلال-أسبوع-1067555434.html
خفر السواحل التركي يعلن إنقاذ 1074 مهاجرا خلال أسبوع
خفر السواحل التركي يعلن إنقاذ 1074 مهاجرا خلال أسبوع
أعلن خفر السواحل التركي، اليوم السبت، إحصائية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين نجح في إنقاذهم على مدار أسبوع. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T14:20+0000
2022-09-10T14:20+0000
2022-09-10T14:20+0000
أخبار تركيا اليوم
مهاجر غير شرعي
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لقيادة خفر السواحل أن فرقه أنقذت 1074 مهاجرا غير نظامي في غضون أسبوع.وكشفت القيادة في البيان، أن هذا العدد جرى إنقاذه في 26 عملية، خلال الفترة بين 2 و8 سبتمبر/ أيلول الجاري.كما لفتت إلى أنه تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في عمليات تهريب المهاجرين.وفي يونيو/ حزيران، أعلنت السلطات التركية ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220903/تركيا-ضبط-مهاجرين-داخل-صندوق-حافلة-في-ولاية-وان-1067247467.html
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أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي
أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي
خفر السواحل التركي يعلن إنقاذ 1074 مهاجرا خلال أسبوع
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أعلن خفر السواحل التركي، اليوم السبت، إحصائية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين نجح في إنقاذهم على مدار أسبوع.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن بيان لقيادة خفر السواحل أن فرقه أنقذت 1074 مهاجرا غير نظامي في غضون أسبوع.
وكشفت القيادة في البيان، أن هذا العدد جرى إنقاذه في 26 عملية، خلال الفترة بين 2 و8 سبتمبر/ أيلول الجاري.
كما لفتت إلى أنه تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في عمليات تهريب المهاجرين
.
وفي يونيو/ حزيران، أعلنت السلطات التركية ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الجاري.