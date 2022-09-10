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https://sputnikarabic.ae/20220910/خفر-السواحل-التركي-يعلن-إنقاذ-1074-مهاجرا-خلال-أسبوع-1067555434.html
خفر السواحل التركي يعلن إنقاذ 1074 مهاجرا خلال أسبوع
خفر السواحل التركي يعلن إنقاذ 1074 مهاجرا خلال أسبوع
أعلن خفر السواحل التركي، اليوم السبت، إحصائية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين نجح في إنقاذهم على مدار أسبوع. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T14:20+0000
2022-09-10T14:20+0000
أخبار تركيا اليوم
مهاجر غير شرعي
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لقيادة خفر السواحل أن فرقه أنقذت 1074 مهاجرا غير نظامي في غضون أسبوع.وكشفت القيادة في البيان، أن هذا العدد جرى إنقاذه في 26 عملية، خلال الفترة بين 2 و8 سبتمبر/ أيلول الجاري.كما لفتت إلى أنه تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في عمليات تهريب المهاجرين.وفي يونيو/ حزيران، أعلنت السلطات التركية ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220903/تركيا-ضبط-مهاجرين-داخل-صندوق-حافلة-في-ولاية-وان-1067247467.html
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أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي
أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي

خفر السواحل التركي يعلن إنقاذ 1074 مهاجرا خلال أسبوع

14:20 GMT 10.09.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
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أعلن خفر السواحل التركي، اليوم السبت، إحصائية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين نجح في إنقاذهم على مدار أسبوع.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لقيادة خفر السواحل أن فرقه أنقذت 1074 مهاجرا غير نظامي في غضون أسبوع.
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
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وكشفت القيادة في البيان، أن هذا العدد جرى إنقاذه في 26 عملية، خلال الفترة بين 2 و8 سبتمبر/ أيلول الجاري.
كما لفتت إلى أنه تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في عمليات تهريب المهاجرين.
وفي يونيو/ حزيران، أعلنت السلطات التركية ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الجاري.
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