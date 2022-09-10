https://sputnikarabic.ae/20220910/خلال-14-شهرا-استقالة-رابع-وزير-للخارجية-في-بيرو-1067548340.html
خلال 14 شهرا... استقالة رابع وزير للخارجية في بيرو
خلال 14 شهرا... استقالة رابع وزير للخارجية في بيرو
بعد خمسة أسابيع فقط على تعيينه من قبل الرئيس البيروفي بيدرو كاستيو، قدم وزير الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز استقالته فجأة أمس الجمعة. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T10:53+0000
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وحسب وكالة "فرانس برس"، أعلن رودريغيز عبر حساب الوزارة في "تويتر"، "تخليه نهائيا عن المنصب".ولم يوضح الوزير المستقيل أسباب استقاله، لكن وسائل الإعلام تحدثت في الفترة الأخيرة عن خلافات بينه والرئيس كاستيو.وأشارت الوكالة إلى أن كاستيو كان قد أعرب عن ترحيبه يوم الخميس الماضي، بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب.يذكر أن إقامة هذه العلاقات كانت من قراراته الأولى بعد وصوله إلى السلطة، ولكن رودريغيز قرر الشهر الماضي قطعها بعد موافقة كاستيو على ذلك.وكان رودريغيز قد تولى مهامه في 5 أغسطس/ آب الماضي، وهو رابع وزير للخارجية خلال رئاسة كاستيو التي بدأت قبل 14 شهرا تقريبا.
https://sputnikarabic.ae/20220417/رئيس-بيرو-يعلن-أن-حكومته-تدرس-إخصاء-المغتصبين-بهذه-الطريقة-1061283426.html
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خلال 14 شهرا... استقالة رابع وزير للخارجية في بيرو
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بعد خمسة أسابيع فقط على تعيينه من قبل الرئيس البيروفي بيدرو كاستيو، قدم وزير الخارجية ميغيل أنخيل رودريغيز استقالته فجأة أمس الجمعة.
وحسب وكالة "فرانس برس"، أعلن رودريغيز عبر حساب الوزارة في "تويتر"، "تخليه نهائيا عن المنصب".
ولم يوضح الوزير المستقيل أسباب استقاله، لكن وسائل الإعلام تحدثت في الفترة الأخيرة عن خلافات بينه والرئيس كاستيو.
وأشارت الوكالة إلى أن كاستيو كان قد أعرب عن ترحيبه يوم الخميس الماضي، بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب.
يذكر أن إقامة هذه العلاقات كانت من قراراته الأولى بعد وصوله إلى السلطة، ولكن رودريغيز قرر الشهر الماضي قطعها بعد موافقة كاستيو على ذلك.
وكان رودريغيز قد تولى مهامه في 5 أغسطس/ آب الماضي، وهو رابع وزير للخارجية خلال رئاسة كاستيو التي بدأت قبل 14 شهرا تقريبا.