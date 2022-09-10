عربي
https://sputnikarabic.ae/20220910/رئيس-المفوضية-الأفريقية-مواجهة-الإرهاب-والتغيرات-المناخية-من-أولويات-الاتحاد-الأفريقي-1067556937.html
رئيس المفوضية الأفريقية: مواجهة الإرهاب والتغيرات المناخية من أولويات الاتحاد الأفريقي
رئيس المفوضية الأفريقية: مواجهة الإرهاب والتغيرات المناخية من أولويات الاتحاد الأفريقي
قال رئيس المفوضية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي موسى فقي أحمد إن أولوية الاتحاد الآن تتلخص في محاربة الإرهاب، ومواجهة التغيرات المناخية على دول القارة. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T15:05+0000
2022-09-10T15:05+0000
العالم
الاتحاد الأفريقي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1067556791_0:221:3071:1948_1920x0_80_0_0_573a98b0a8461b558d8c81108ddfdc79.jpg
وأوضح أحمد في كلمة له بمناسبة ذكرى إعلان تحول منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي: "الحرب ضد الإرهاب من جهة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية من جهة أخرى، أصبحت من الأولويات التي لها تأثير على القطاعات الأخرى المتعلقة بالتنمية في القارة".وأكد رئيس المفوضية الأفريقية: "الحركة البيئية في دول القارة ما تزال ضعيفة، وأن ضعف القدرة الإنتاجية في الزراعة والطاقة تسهم في عزل القارة".وأشار إلى أن "العشرية الثانية من خطة 2063 - التي تبدأ العام المقبل - ستتركز على ثلاث أولويات رئيسة هي: ربط دول القارة بالطرق والبنى التحتية، وتوفير المتطلبات لزراعة محلية كافية، في سبيل تقليل الاعتماد على الاستيراد، وامتلاك القدرات الفنية لإنتاج التحول الطاقوي".ودعا أحمد جميع الأفارقة في الخارج والداخل للانضمام إلى هذه المجهودات من أجل بناء أفريقيا.وفي 9 سبتمبر/أيلول عام 1999، اجتمع قادة 46 دولة عضوا في منظمة الوحدة الأفريقية وقرروا إنشاء "الاتحاد الأفريقي" بدلا من منظمة الوحدة الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20220904/الاتحاد-الأفريقي-يسمي-مبعوثا-جديدا-بالصومال-بعد-طرد-ماديرا-1067284025.html
الاتحاد الأفريقي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1067556791_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_78f9a3eb41f7b9f47dd113441ee3c656.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الاتحاد الأفريقي, أخبار العالم الآن
العالم, الاتحاد الأفريقي, أخبار العالم الآن

رئيس المفوضية الأفريقية: مواجهة الإرهاب والتغيرات المناخية من أولويات الاتحاد الأفريقي

15:05 GMT 10.09.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASرئيس المفوضية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي موسى فقي أحمد
رئيس المفوضية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي موسى فقي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس المفوضية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي موسى فقي أحمد إن أولوية الاتحاد الآن تتلخص في محاربة الإرهاب، ومواجهة التغيرات المناخية على دول القارة.
وأوضح أحمد في كلمة له بمناسبة ذكرى إعلان تحول منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي: "الحرب ضد الإرهاب من جهة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية من جهة أخرى، أصبحت من الأولويات التي لها تأثير على القطاعات الأخرى المتعلقة بالتنمية في القارة".
وأكد رئيس المفوضية الأفريقية: "الحركة البيئية في دول القارة ما تزال ضعيفة، وأن ضعف القدرة الإنتاجية في الزراعة والطاقة تسهم في عزل القارة".
وأشار إلى أن "العشرية الثانية من خطة 2063 - التي تبدأ العام المقبل - ستتركز على ثلاث أولويات رئيسة هي: ربط دول القارة بالطرق والبنى التحتية، وتوفير المتطلبات لزراعة محلية كافية، في سبيل تقليل الاعتماد على الاستيراد، وامتلاك القدرات الفنية لإنتاج التحول الطاقوي".
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
الاتحاد الأفريقي يسمي مبعوثا جديدا في الصومال بعد طرد ماديرا
4 سبتمبر, 21:23 GMT
ودعا أحمد جميع الأفارقة في الخارج والداخل للانضمام إلى هذه المجهودات من أجل بناء أفريقيا.
وفي 9 سبتمبر/أيلول عام 1999، اجتمع قادة 46 دولة عضوا في منظمة الوحدة الأفريقية وقرروا إنشاء "الاتحاد الأفريقي" بدلا من منظمة الوحدة الأفريقية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала