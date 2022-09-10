https://sputnikarabic.ae/20220910/رغم-وجود-ثغرات-مسؤولون-إسرائيليون-أحرزنا-تقدما-في-المحادثات-بشأن-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1067566388.html

رغم وجود ثغرات... مسؤولون إسرائيليون: أحرزنا تقدما في المحادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

رغم وجود ثغرات... مسؤولون إسرائيليون: أحرزنا تقدما في المحادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

قال مسؤولون إسرائيليون بارزون، اليوم السبت، إن بلادهم أحرزت تقدما في المحادثات الخاصة بترسيم الحدود البحرية مع لبنان. 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T19:03+0000

2022-09-10T19:03+0000

2022-09-10T19:05+0000

لبنان

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نقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين بارزين ـ لم يسمهم ـ أنه تم إحراز تقدم ملموس في المحادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، عاموس هوكشتاين، ورغم ذلك اعترفوا بوجود بعض الثغرات في طريق هذه المباحثات الثنائية، التي تدار عبر الوسيط الأمريكي.وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنه رغم تحقيق هذا التقدم، لكن هناك ثغرات تحتاج إلى وقت من أجل إغلاقها.وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أن الوسيط الأمريكي التقى، أمس الجمعة، في بيروت بالرئيس اللبناني ميشال عون، وبحث معه المفاوضات مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية.وبعدها، طار هوكشتاين إلى تل أبيب، حيث التقى بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال خولتا والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشفيز.وكان الوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، عاموس هوكشتاين، قد قال، أمس الجمعة، إن المفاوضات حققت "تقدما جيدا جدا".وقال بعد لقائه بالرئيس ميشال عون ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم: "أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا جدا"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا.ويخوض البلدان مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"رويترز"، إن الحكومة ستقدم مقترحا إسرائيليا جديدا "يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل".وأوضح مسؤول لبناني أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.والخط 23 هو الخط البحري الذي حدده لبنان في البداية خلال المفاوضات ليمثل حدوده، قبل أن يزيد مطالبه إلى خط أبعد جنوبا. وستمثل حقوق الاستكشاف جنوب الخط 23 تنازلا من إسرائيل.

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