https://sputnikarabic.ae/20220910/صحيفة-زيلينسكي-يطرح-بلاده-رسميا-في-مزاد-علني-1067541322.html

صحيفة: زيلينسكي يطرح بلاده رسميا في مزاد علني

صحيفة: زيلينسكي يطرح بلاده رسميا في مزاد علني

افتتح فلاديمير زيلينسكي التداول في بورصة نيويورك، وفقًا لتقارير Grayzone. 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T05:43+0000

2022-09-10T05:43+0000

2022-09-10T05:53+0000

أخبار أوكرانيا

زيلينسكي

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ويشير كاتب المقال إلى أنه خلال الحفل، دعا الرئيس المستثمرين الغربيين إلى الاستثمار في أوكرانيا، لكن مواقف "قائمة الاستثمار" تثير تساؤلات.وقالت الصحيفة: "تسبب حرب الغرب بالوكالة في أوكرانيا أزمة اقتصادية في جميع الدول الغربية. وقد أطلق زيلينسكي حملة لدعوة المستثمرين الأجانب لنهب بلاده، وفي نفس الوقت يدوس على حقوق العمال لمواطنيه".قرع رئيس أوكرانيا الجرس في حفل افتتاح بورصة نيويورك في 6 سبتمبر/أيلول.كان وصول زيلينسكي الافتراضي إلى وول ستريت بمثابة فرصة لتعريف المستثمرين بحملة #AdvantageUkraine التي أطلقتها حكومته مؤخرًا. كان هذا الإجراء نتيجة للتعاون بين الحكومة الأوكرانية و"WPP" أكبر شركة إعلانية في العالم.تزامن "حدث الرئيس" في وول ستريت مع الانهيار الاقتصادي الوشيك في أوروبا الغربية، فقد أقر بنك الاستثمار الأوروبي بأن الحرب بالوكالة في أوكرانيا يمكن أن "تغرق الكثيرين في براثن الفقر". قبل يوم واحد فقط من خطاب زيلينسكي، انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في 20 عامًا بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا ردًا على العقوبات الغربية.وقال مايكل كاهيل المحلل المالي في غولدمان ساكس لـ"رويترز": "الآن نتوقع أن ينخفض ​​اليورو أكثر إلى ما دون التكافؤ (مع الدولار) ويظل عند هذا المستوى للأشهر الستة المقبلة".في الوقت نفسه، استمرت مؤشرات أسهم - كلاً من S&P 500 وDow Jones الصناعي - في الانخفاض بعد خطاب زيلينسكي، والتضخم المرتفع يخيف المستثمرين.جادل زيلينسكي مرارًا وتكرارًا أنه إذا لم يزود الناتو أوكرانيا بأكبر قدر ممكن من المساعدة العسكرية، فإن روسيا ستهاجم الغرب بعد ذلك. وافق الغرب الجماعي عن طيب خاطر، وقدم للبلاد أسلحة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات، فضلاً عن مبالغ ضخمة من المساعدات المالية. في أغسطس/آب الماضي، أرسلت الولايات المتحدة لأوكرانيا 4.5 مليار دولار من خلال البنك الدولي "للمساهمة في الحفاظ على قدرة الحكومة على إدارة وتقديم الخدمات لأداء الوظائف الأساسية على المستويين الوطني والإقليمي".على الرغم من أن الدولة التي تعتمد بالكامل تقريبًا على الدعم العسكري والمالي الأجنبي قد لا تبدو المكان الأكثر جاذبية للمستثمرين، فقد تعاقدت الحكومة الأوكرانية مع أكبر شركة في العالم للإعلان والعلاقات العامة، الشركة البريطانية WPP، لجذب المضاربة عبر الوطنية.تفتخر شركة WPP بأنها تمثل معظم Fortune Global 500، وكل مؤشراتDow Jones 30 و62 من NASDAQ 100 و61 من FTSE 100، لكن هذا النجاح لم يخلو من الجدل. على سبيل المثال، في فبراير/شباط من هذا العام، تعرض عملاق العلاقات العامة لانتقادات شديدة عندما أطلق حملة قائمة على الكذب لإعادة تصنيف عمالقة الوقود الأحفوري مثل BP، وExxon، وShell على أنهم دعاة حماية البيئة. وفي عام 2021، فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات غرامة على الشركة لارتكابها جرائم رشوة.يتابع حزب العمال التقدمي حاليًا واحدة من أكثر حملاته طموحًا حتى الآن، ويُطلق على الدولة التي مزقتها الحرب، والتي تُصنف حكومتها باستمرار على أنها واحدة من أكثر الحكومات فسادًا في العالم، اسم "جنة المستثمر".أغلقت بورصة نيويورك بسرعة الردود على تغريداتها حول خطاب زيلينسكي، وهي ممارسة غالبًا ما تلجأ إليها الشركات عندما يثير المنشور المثير للجدل أو غير المهذب غضبًا عامًا.كما عطلت رئيسة Exchange Lynn Martin الردود على حسابها في "تويتر" على تعليقها حول تصريحات زيلينسكي: "الحرية. كلمة قوية، لها معاني عديدة. بالنسبة لنا في بورصة نيويورك للأوراق المالية - الحرية تعني الكثير. إنها تعني الوصول دون عوائق إلى رأس المال في الأسواق".في أغسطس الماضي، وقع زيلينسكي قانونًا يحرم 70% من العمال الأوكرانيين من حق المفاوضة الجماعية. تستهدف الوثيقة بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يعمل فيها أقل من 250 موظفًا. يسعى مشروع Advantage Ukraine لاستثمار أجنبي من شركات بنفس الحجم.يواصل زيلينسكي نهب أوكرانيا بعد الانقلابيُظهر مشروع Advantage Ukraine، الذي وصفه زيلينسكي بأنه "أعظم فرصة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية"، محاولة لزيادة تحرير الاقتصاد الجديد الذي تعرض للنهب من الجهات الأجنبية ذات الاهتمام بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.في يوليو/تموز الماضي، التقى مسؤولون أوكرانيون وغربيون كبار لمناقشة "إحياء" البلاد. ليس من المستغرب أن يتم تضمين "الخصخصة على نطاق واسع" في مشروع إعادة إعمار أوكرانيا.

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أخبار أوكرانيا, زيلينسكي