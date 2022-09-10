https://sputnikarabic.ae/20220910/عبد-الرزاق-حمد-الله-الإعلام-في-السعودية-صعب-جدا-واللاعب-لا-يتحملفيديو-1067545760.html
عبد الرزاق حمد الله: الإعلام في السعودية صعب جدا واللاعب لا يتحمل...فيديو
عبد الرزاق حمد الله: الإعلام في السعودية صعب جدا واللاعب لا يتحمل...فيديو
كشف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، صعوبة التعامل مع الإعلام في السعودية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T09:03+0000
2022-09-10T09:03+0000
2022-09-10T09:03+0000
رياضة
مباريات الدوري السعودي
حمد الله
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وقال حمد الله في تصريحات لقناة "SSC" السعودية: "الإعلام في السعودية صعب جدا ويصعب التعامل معه، ولا يستطيع أي لاعب تحمل هذه الضغوطات، ولكن دائما أقتنع بأنني أحاسَب على كل ما أقوله، ولن أحاسَب على ما يقولون وأي لاعب ما يقدر يتحمل الضغوطات، وهذا الموسم سأقول كلمتي".وأضاف حمد الله: "أي شيء يصرح به الإعلام السعودي هم مسؤولون عنه، أهم شيء بالنسبة لي التركيز في الملعب وأركز في التمارين".وشارك عبد الرزاق حمد الله صاحب الـ31 عاما، في المباراة، أمام نادي الرائد، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في البريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد التي تضمنت إيقافه 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار).وانتهت المباراة بفوز الاتحاد على الرائد بنتيجة (1/0)، ليرفع بهذا الفوز رصيده إلى 7 نقاط، ليصعد إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 3 نقاط، ليحتل المركز العاشر.
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رياضة, مباريات الدوري السعودي, حمد الله
رياضة, مباريات الدوري السعودي, حمد الله
عبد الرزاق حمد الله: الإعلام في السعودية صعب جدا واللاعب لا يتحمل...فيديو
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كشف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، صعوبة التعامل مع الإعلام في السعودية.
وقال حمد الله في تصريحات لقناة "SSC" السعودية: "الإعلام في السعودية صعب جدا ويصعب التعامل معه، ولا يستطيع أي لاعب تحمل هذه الضغوطات، ولكن دائما أقتنع بأنني أحاسَب على كل ما أقوله، ولن أحاسَب على ما يقولون وأي لاعب ما يقدر يتحمل الضغوطات، وهذا الموسم سأقول كلمتي".
وأضاف حمد الله: "أي شيء يصرح به الإعلام السعودي هم مسؤولون عنه، أهم شيء بالنسبة لي التركيز في الملعب وأركز في التمارين".
وشارك عبد الرزاق حمد الله صاحب الـ31 عاما، في المباراة، أمام نادي الرائد، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في البريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد التي تضمنت إيقافه 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار).
وانتهت المباراة بفوز الاتحاد على الرائد بنتيجة (1/0)، ليرفع بهذا الفوز رصيده إلى 7 نقاط، ليصعد إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 3 نقاط، ليحتل المركز العاشر.