https://sputnikarabic.ae/20220910/عقيلة-صالح-يصل-الدوحة-بعد-يومين-من-زيارة-الدبيبة-1067561874.html

عقيلة صالح يصل الدوحة بعد يومين من زيارة الدبيبة

عقيلة صالح يصل الدوحة بعد يومين من زيارة الدبيبة

وصل رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان) عقيلة صالح إلى الدوحة، اليوم السبت في زيارة رسمية، بعد يومين من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة... 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T17:14+0000

2022-09-10T17:14+0000

2022-09-10T17:14+0000

قطر

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

أخبار ليبيا اليوم

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وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أنه كان في استقبال صالح والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار الدوحة رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم وأحمد بن ناصر الفضالة أمين عام المجلس، وخالد بن محمد زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا، ومحمد مصطفى اللافي سفير ليبيا لدى الدوحة.وكانت وسائل إعلام ليبية قد نقلت أمس الجمعة، عن عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، إن عقيلة صالح سوف يلتقي في الدوحة الأمير تميم لـ "إنهاء الخلاف" الليبي الداخلي.وأشار العرفي إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب إلى الدوحة تأتي بدعوة رسمية كان قد تلقاها من وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن.وأمس الأول (الخميس)، استقبل أمير قطر، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، في الديوان الأميري في الدوحة.وركز الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية القطري، ومحافظ البنك المركزي القطري، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وعدد من وزراء الدولتين، على ضرورة دعم الجهود الدولية لليبيا.وأكد ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها الخيار الوحيد للشعب الليبي، للوصول إلى الاستقرار ورفضه للمراحل الانتقالية.وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.

https://sputnikarabic.ae/20220908/الدبيبة-وأمير-قطر-يؤكدان-ضرورة-دعم-الجهود-الدولية-لإجراء-الانتخابات-في-ليبيا-1067473558.html

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قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار ليبيا اليوم