https://sputnikarabic.ae/20220910/غازبروم-تعلن-تزويد-محطة-سودجا-بـ-424-مليون-متر-مكعب-من-الغاز-اعتبارا-من-اليوم-1067551909.html
"غازبروم" تعلن تزويد محطة "سودجا" بـ 42.4 مليون متر مكعب من الغاز اعتبارا من اليوم
"غازبروم" تعلن تزويد محطة "سودجا" بـ 42.4 مليون متر مكعب من الغاز اعتبارا من اليوم
أكد المتحدث باسم شركة "غازبروم"، سيرغي كوبريانوف، أن الشركة ستقوم بضخ 42.4 مليون متر مكعب من الغاز للعبور عبر محطة "سودجا" في أوكرانيا اعتبارا من اليوم الـ10... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T12:55+0000
2022-09-10T12:55+0000
2022-09-10T12:55+0000
شركة غازبروم
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لمؤتمر صحفي عقده كوبريانوف ستزود شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى نقطة دخول "سودجا" اعتبارا من اليوم السبت لمزيد من النقل إلى أوروبا عبر أوكرانيا، فيما رفضت أوكرانيا طلب محطة سوخرانوفكا.لا تزال "سودجا" المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة سوخرانوفكا، في 11 مايو/ أيار الماضي.وقالت الجهة المنظمة الأوكرانية إن الإغلاق كان نتيجة وقوع محطة نوفوبسكوف للضغط - التي تضخ الغاز من سوخرانوفكا - تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.في الوقت نفسه، لا تزال إمدادات الغاز من روسيا محدودة، حيث يعمل نورد ستريم 1 (التيار الشمالي)، وهو خط الأنابيب الرئيسي الذي يزود أوروبا بالغاز الطبيعي الروسي، بنسبة 20% من طاقته اعتبارًا من نهاية يوليو/ تموز، وعزت "غازبروم" انخفاض الكميات إلى مشاكل صيانة وإصلاح توربينات سيمنز.وفي الـ2 من سبتمبر أغلقت شركة "غازبروم" خط أنابيب نورد ستريم لفترة غير محددة مشيرة إلى وجود خلل في المحرك العامل الوحيد المتبقي وتحذير من الوكالة الروسية للرقابة التقنية.
https://sputnikarabic.ae/20220905/بوتين-ليس-السببصدمة-في-بريطانيا-من-بيان-شركة-غازبروم-1067290616.html
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شركة غازبروم
"غازبروم" تعلن تزويد محطة "سودجا" بـ 42.4 مليون متر مكعب من الغاز اعتبارا من اليوم
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أكد المتحدث باسم شركة "غازبروم"، سيرغي كوبريانوف، أن الشركة ستقوم بضخ 42.4 مليون متر مكعب من الغاز للعبور عبر محطة "سودجا" في أوكرانيا اعتبارا من اليوم الـ10 من سبتمبر/ أيلول.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لمؤتمر صحفي عقده كوبريانوف ستزود شركة غازبروم
الروسية العملاقة للطاقة 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى نقطة دخول "سودجا" اعتبارا من اليوم السبت لمزيد من النقل إلى أوروبا عبر أوكرانيا، فيما رفضت أوكرانيا طلب محطة سوخرانوفكا.
لا تزال "سودجا" المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة سوخرانوفكا، في 11 مايو/ أيار الماضي.
وقالت الجهة المنظمة الأوكرانية إن الإغلاق كان نتيجة وقوع محطة نوفوبسكوف للضغط - التي تضخ الغاز من سوخرانوفكا - تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقالت شركة "غازبروم"، في وقت لاحق، إنه كان من المستحيل تقنيًا نقل جميع أحجام الغاز عبر محطة سودجا، ومع ذلك تواصل الشركة توصيل الغاز للعملاء الأوروبيين وفقًا للالتزامات التعاقدية والطلبات المقدمة.
في الوقت نفسه، لا تزال إمدادات الغاز من روسيا محدودة، حيث يعمل نورد ستريم 1 (التيار الشمالي)، وهو خط الأنابيب الرئيسي الذي يزود أوروبا بالغاز الطبيعي الروسي، بنسبة 20% من طاقته اعتبارًا من نهاية يوليو/ تموز، وعزت "غازبروم" انخفاض الكميات إلى مشاكل صيانة وإصلاح توربينات سيمنز.
وفي الـ2 من سبتمبر أغلقت شركة "غازبروم" خط أنابيب
نورد ستريم لفترة غير محددة مشيرة إلى وجود خلل في المحرك العامل الوحيد المتبقي وتحذير من الوكالة الروسية للرقابة التقنية.