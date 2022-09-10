https://sputnikarabic.ae/20220910/في-أول-اتصال-هاتفي-بينهما-ماكرون-وتراس-يتفقا-على-تعزيز-التعاون-1067569792.html
في أول اتصال هاتفي بينهما.. ماكرون وتراس يتفقا على تعزيز التعاون
في أول اتصال هاتفي بينهما.. ماكرون وتراس يتفقا على تعزيز التعاون
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أول اتصال هاتفي له مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T22:19+0000
2022-09-10T22:19+0000
2022-09-10T22:19+0000
بريطانيا
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وبحسب قصر الأليزيه، فإن الزعيمين اتفقا على رغبتهما في تعزيز التعاون بينهما، وفقا لوكالة رويترز.وقال البيان، إن ماكرون وتراس ركزا على دعم أوكرانيا وسبل التصدي لتداعيات صراع الأمن الغذائي وأسعار الطاقة.وتم انتخاب وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس يوم الاثنين، الماضي رئيسة لحزب المحافظين البريطاني، ثم شرعت في تشكيل الحكومة بعد لقائها مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قبيل وفاتها بأيام.
https://sputnikarabic.ae/20220904/اسكتلندا-تراس-قد-تكون-كارثة-على-بريطانيا-1067258863.html
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بريطانيا, رئيسة وزراء بريطانيا, أخبار فرنسا
بريطانيا, رئيسة وزراء بريطانيا, أخبار فرنسا
في أول اتصال هاتفي بينهما.. ماكرون وتراس يتفقا على تعزيز التعاون
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أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أول اتصال هاتفي له مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس.
وبحسب قصر الأليزيه، فإن الزعيمين اتفقا على رغبتهما في تعزيز التعاون بينهما، وفقا
لوكالة رويترز.
وقال البيان، إن ماكرون وتراس
ركزا على دعم أوكرانيا وسبل التصدي لتداعيات صراع الأمن الغذائي وأسعار الطاقة.
وتم انتخاب وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس يوم الاثنين، الماضي رئيسة لحزب المحافظين البريطاني، ثم شرعت في تشكيل الحكومة بعد لقائها مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قبيل وفاتها بأيام.