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https://sputnikarabic.ae/20220910/قائد-البحرية-الإيرانية-يكشف-مزايا-انضمام-سفينة-سليماني-إلى-قواته-1067568780.html
قائد البحرية الإيرانية يكشف مزايا انضمام سفينة "سليماني" إلى قواته
قائد البحرية الإيرانية يكشف مزايا انضمام سفينة "سليماني" إلى قواته
قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، اليوم السبت، إن انضمام سفينة الشهيد سليماني إلى القوة البحرية للحرس يوفر إمكانية الحضور... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T21:07+0000
2022-09-10T21:07+0000
إيران
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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، عن تنكسيري بشأن انضمام سفينة "الشهيد سليماني" إلى القوة البحرية، أنه كان لدى بلاده 9 مراحل لضم معدات قتالية إلى القوة البحرية للحرس خلال السنوات الـ4 الأخيرة، شملت إنجازات وطنية تحققت على أيدي الشباب والعلماء الإيرانيين.وأكد القائد العسكري الإيراني، قائلا:وشدد العميد علي رضا تنكسيري على أنه "لا يجوز لأي دولة أجنبية التواجد في هذه المنطقة بحجة استتباب الأمن فيها، وأينما وضع الأجانب أقدامهم شهدنا إثارة الفتن ونهب ثروات الشعوب.وأشار إلى أن سفينة "الشهيد سليماني" صنعت بفضل تجارب القادة والمدراء والنخب العلمية الكفوءة لدى الحرس الثوري والجيش ووزارة الدفاع في إيران.ومن مميزات سفينة "الشهيد سليماني" الدورية القتالية أنها تحظى بهيكل قادر على التخفي من الرادار مع مقطع عرضي منخفض للغاية، كما أنها قادرة على تنفيذ عمليات مزدوجة (صاروخية وبحر – جو) في المياه البعيدة.وتتمتع السفينة بقدرات أوسع للمناورة، مع شعاع دائري أصغر كثيرا مقارنة ببقية السفن ذات الحجم المماثل، وهو الأمر الذي يتيح لها إمكانية تنفيذ شتى العمليات التكتيكية الهجومية والدفاعية.وأكد العميد علي رضا تنكسيري أن السفينة الإيرانية الجديدة مزودة بـ 4 أجهزة محركات محلية الصنع، توفر لها إمكانية التواجد السريع في ساحات المواجهة والإبحار لمسافات بعيدة، دون الحاجة إلى عملية الدعم اللوجستي الساحلي.
https://sputnikarabic.ae/20220910/الحرس-الثوري-الإيراني-سفينة-الشهيد-سليماني-تم-تصنيعها-وسط-عقوبات-قاسية-فرضتها-الغطرسة-العالمية-1067546501.html
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إيران, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار العالم الآن

قائد البحرية الإيرانية يكشف مزايا انضمام سفينة "سليماني" إلى قواته

21:07 GMT 10.09.2022
© AP Photo / Mahdi Marizadسفينة حربية إيرانية
سفينة حربية إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Mahdi Marizad
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قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، اليوم السبت، إن انضمام سفينة الشهيد سليماني إلى القوة البحرية للحرس يوفر إمكانية الحضور القوي للقوة البحرية في المياه والمحيطات البعيدة.
ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، عن تنكسيري بشأن انضمام سفينة "الشهيد سليماني" إلى القوة البحرية، أنه كان لدى بلاده 9 مراحل لضم معدات قتالية إلى القوة البحرية للحرس خلال السنوات الـ4 الأخيرة، شملت إنجازات وطنية تحققت على أيدي الشباب والعلماء الإيرانيين.
الشهيد سليماني... سفينة حربية إيرانية بقدرات شبحية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
الحرس الثوري الإيراني: سفينة "الشهيد سليماني" تم تصنيعها وسط عقوبات قاسية فرضتها الغطرسة العالمية
09:27 GMT
وأكد القائد العسكري الإيراني، قائلا:
إن تواجدنا في الخليج ساهم في إرساء الأمن والاستقرار، وفي الحفاظ على الأمن البحري. ولقد أبلغنا دول المنطقة بوضوح بأننا قادرين على ضمان أمن المنطقة اعتمادا على الإنجازات التي حققناها. ونستطيع أن نضمن أمن المنطقة بالتعاون فيما بيننا.
وشدد العميد علي رضا تنكسيري على أنه "لا يجوز لأي دولة أجنبية التواجد في هذه المنطقة بحجة استتباب الأمن فيها، وأينما وضع الأجانب أقدامهم شهدنا إثارة الفتن ونهب ثروات الشعوب.
وأشار إلى أن سفينة "الشهيد سليماني" صنعت بفضل تجارب القادة والمدراء والنخب العلمية الكفوءة لدى الحرس الثوري والجيش ووزارة الدفاع في إيران.
ومن مميزات سفينة "الشهيد سليماني" الدورية القتالية أنها تحظى بهيكل قادر على التخفي من الرادار مع مقطع عرضي منخفض للغاية، كما أنها قادرة على تنفيذ عمليات مزدوجة (صاروخية وبحر – جو) في المياه البعيدة.
وتتمتع السفينة بقدرات أوسع للمناورة، مع شعاع دائري أصغر كثيرا مقارنة ببقية السفن ذات الحجم المماثل، وهو الأمر الذي يتيح لها إمكانية تنفيذ شتى العمليات التكتيكية الهجومية والدفاعية.
وأكد العميد علي رضا تنكسيري أن السفينة الإيرانية الجديدة مزودة بـ 4 أجهزة محركات محلية الصنع، توفر لها إمكانية التواجد السريع في ساحات المواجهة والإبحار لمسافات بعيدة، دون الحاجة إلى عملية الدعم اللوجستي الساحلي.
© Sputnikالشهيد سليماني... سفينة حربية إيرانية بقدرات شبحية
الشهيد سليماني... سفينة حربية إيرانية بقدرات شبحية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
الشهيد سليماني... سفينة حربية إيرانية بقدرات شبحية
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