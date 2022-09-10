https://sputnikarabic.ae/20220910/قمر-الاتصالات-الصناعي-الأمريكي-غالاكسي11-يتحطم-في-المدار-1067551055.html
قمر الاتصالات الصناعي الأمريكي "غالاكسي11" يتحطم في المدار
قمر الاتصالات الصناعي الأمريكي "غالاكسي11" يتحطم في المدار
ذكر معهد الأكاديمية الروسية للعلوم أن قمر الاتصالات الصناعي الأمريكي غالاكسي 11، الذي أطلق في عام 1999، تحطم جزئيًا في المدار. الآن شظاياه تهدد المركبات... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T12:25+0000
2022-09-10T12:25+0000
2022-09-10T12:25+0000
العالم
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في الوقت الحالي، لا يبلغ مشغل القمر الصناعي عن أسباب تحطم القمر الصناعي. من المحتمل أن يكون Galaxy 11 قد تحطم بسبب قدم علبة العزل الحراري الفراغي أو الألواح الشمسية.الآن يراقب الخبراء حطام المركبة الفضائية لمنع الاصطدامات المحتملة.
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العالم
قمر الاتصالات الصناعي الأمريكي "غالاكسي11" يتحطم في المدار
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ذكر معهد الأكاديمية الروسية للعلوم أن قمر الاتصالات الصناعي الأمريكي غالاكسي 11، الذي أطلق في عام 1999، تحطم جزئيًا في المدار. الآن شظاياه تهدد المركبات الفضائية النشطة.
في الوقت الحالي، لا يبلغ مشغل القمر الصناعي عن أسباب تحطم القمر الصناعي. من المحتمل أن يكون Galaxy 11 قد تحطم بسبب قدم علبة العزل الحراري الفراغي أو الألواح الشمسية.
الآن يراقب الخبراء حطام المركبة الفضائية لمنع الاصطدامات المحتملة.