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قمر الاتصالات الصناعي الأمريكي "غالاكسي11" يتحطم في المدار
قمر الاتصالات الصناعي الأمريكي "غالاكسي11" يتحطم في المدار
ذكر معهد الأكاديمية الروسية للعلوم أن قمر الاتصالات الصناعي الأمريكي غالاكسي 11، الذي أطلق في عام 1999، تحطم جزئيًا في المدار. الآن شظاياه تهدد المركبات... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T12:25+0000
2022-09-10T12:25+0000
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في الوقت الحالي، لا يبلغ مشغل القمر الصناعي عن أسباب تحطم القمر الصناعي. من المحتمل أن يكون Galaxy 11 قد تحطم بسبب قدم علبة العزل الحراري الفراغي أو الألواح الشمسية.الآن يراقب الخبراء حطام المركبة الفضائية لمنع الاصطدامات المحتملة.
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قمر الاتصالات الصناعي الأمريكي "غالاكسي11" يتحطم في المدار

12:25 GMT 10.09.2022
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© Photo / CCO
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ذكر معهد الأكاديمية الروسية للعلوم أن قمر الاتصالات الصناعي الأمريكي غالاكسي 11، الذي أطلق في عام 1999، تحطم جزئيًا في المدار. الآن شظاياه تهدد المركبات الفضائية النشطة.
في الوقت الحالي، لا يبلغ مشغل القمر الصناعي عن أسباب تحطم القمر الصناعي. من المحتمل أن يكون Galaxy 11 قد تحطم بسبب قدم علبة العزل الحراري الفراغي أو الألواح الشمسية.
الآن يراقب الخبراء حطام المركبة الفضائية لمنع الاصطدامات المحتملة.
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